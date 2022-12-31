2022年即將收官之際，蔡政府做出了一項「無比困難的決定」，自2024年起將義務役役期由現行的4個月延長至1年，同時強化部隊的實戰能力。雖然人們心知肚明「抗中保台」只是為美國火中取栗，但民進黨還是要把鍋甩給對岸。蔡英文在澎湖視察營區時言之鑿鑿，「近年來威權主義持續擴張，影響區域的和平穩定，台灣位於民主防線的最前線，唯有備戰才能避戰，能戰才能止戰。」台灣要自衛本無可厚非，但動輒以「民主VS.威權」作為擋箭牌，只能說是理屈詞窮了。

「民主VS.威權」不是台灣的發明，而是美國的話術，民進黨充其量是鸚鵡學舌。在華盛頓看來，北京之所以是心腹大患，不僅因為其有地緣政治野心，包括在印太地區謀求建立更大的勢力範圍、對不順從的國家施以經濟脅迫、以前所未有的步伐擴張軍備等，而且還試圖在政治價值觀與治理模式上與美國分庭抗禮。2022年10月白宮發布的《國家安全戰略報告》直言不諱，「他們（中俄等威權國家）現在以自己的方式，尋求重塑國際秩序，創造一個有利於他們高度獨裁化和壓迫式的專制統治的世界」、「民主政體和威權政體正在開展一場競賽，以表明哪種治理制度最適合其人民和世界。」

然而，在北京看來，美國對中國一再發難簡直是賊喊捉賊。同樣於2022年10月發布的中共二十大報告不點名地指出，「恃強凌弱、巧取豪奪、零和博弈等霸權霸道霸凌行徑危害深重，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字加重，人類社會面臨前所未有的挑戰。」在2022年11月的拜習會上，習近平當面表示反對「民主對抗威權」的敘事，強調「這不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流」。2022年12月，新晉中共中央政治局委員王毅在演講中進一步批判「民主與威權」是一種虛假敘事，本質是挑動國家對抗、分裂國際社會，以所謂「民主」之名，行干涉別國內政之實。

不僅如此，王毅還在演講中指出：「世界上不接受壟斷民主定義權、反對以意識形態搞分裂的呼聲越來越強烈」。換言之，美國和台灣能否繼續心安理得以「民主」自居，然後對「威權」指手畫腳，本身就需要打上一個問號。事實上，無論美國還是台灣，民主徒有其名，卻無人民當家作主之實。所謂民主政治已經淪為政客們爭權奪利，撕裂社會的工具。西方式民主的亂象堅定了大陸走自己的政治現代化道路的決心。說來諷刺，民進黨雖然對大陸的「威權」體制口誅筆伐，卻可能是其最大的「受益者」。不難想象，如果大陸也實行西方式民主，一切由選票來定奪，民進黨會如何？

兩岸體制不同乃客觀現實，但「民主VS.威權」這樣的陳詞濫調言過其實，且不是兩岸關係的主要矛盾。如果民進黨不能想方設法使兩岸關係重回和平發展的軌道，即使將兵役延長至4年，也無濟於事。