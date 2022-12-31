經過近3年的停航，金門、馬祖小三通復航的消息千呼萬喚始出來，讓人雀躍。可是，這一喜訊剛剛傳出來，馬上就套上了「小鞋」，金門、廈門之間的航班從原先的半小時一班船，縮減成一天只准來回各一班，而且僅限金門、馬祖居民和陸配搭乘，而幾十萬的台商、台生、台胞竟然都被排除在外！

其中，官方提出的奇怪理由是，從金門水頭碼頭到尚義機場轉機「可能長達3小時之久」，這恐將危害金門民眾的防疫任務與人身安全。因此，可能已經染疫或帶原的台胞不准搭乘。這顯然是從無小三通經驗的「化外」之見，長年搭乘此一航線的人都知道，平常只要花20分鐘左右時間來往碼頭與機場之間，面對如此荒謬的決策，終究只能慨嘆：外行人施政，真不知內圓外方、天高地厚！

另一個讓人匪夷所思的理由則是，現在大三通的機票還有很多，台商和台生為什麼不多加利用？這是因為官員不知道，目前直航的機票價格是小三通費用的10倍以上。當前物價高漲、荷包縮水時刻，這些高高在上「何不食肉糜」的決策者，不能也不願意低下身來體會民間的疾苦。

其實，不准台商台胞搭乘的最重要原因只有一個字，擋！千擋萬擋、一擋再擋。為了阻擋台胞回來投票，設定了「兩年不在台灣則戶籍註銷」的規定，以及「戶籍註銷則健保立即停止，必須自費看病」的政策，另外還加上一項「回台未滿4個月則不能投票」。但這些阻擋的措施卻不能挽救執政黨的選情，該敗的還是失敗了。可是他們還是不甘心，仍然要繼續擋！絕不能讓台胞方便，更不容民眾稱心如意。

但是，真的擋得了嗎？擋得了一時，卻擋不了民意浩浩湯湯如洪水！這原是鯀的治水之方，以擋住洪水之法阻絕波臣，但歷經9年未能平息水災。而鯀之子大禹卻記取了教訓，以疏導河川之法運用水利，向低處流，結果疏通了九河，獲致成功。這才是政府官員應該學習的歷史經驗！

20多年前，從國民黨到民進黨，執政者總是想盡辦法阻擋小三通，而且無所不用其極。但「萬山不許一溪奔，堂堂溪水出前村！」小三通終於成行，而且累積了超過2119萬人次搭乘，溝通兩岸，居功厥偉。現在，不論是大三通還是小三通，都再次面臨層層的阻撓，唯願大禹再現，福國利民，匯通天下，造福台海！

（作者李炷烽為前金門縣長、周陽山為金門大學退休教授）