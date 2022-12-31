在台灣，人民常對蔡英文總統說「換了總統，換了腦袋」。現在，此話在韓國也行得通。尹錫悅總統上台僅7個月，面臨諸多國內外變化，考驗著尹錫悅的執政能力。

首先，可提的是國內政治變化。尹錫悅政府內閣部、次長雖全部換了新面孔，但是政府所屬300多單位，2000餘董事長、理監事，90%以上是前總統文在寅任命，乾坐著等待任期屆滿。

國會「朝小野大」結構目前無法改變。要等到2024年4月國會議員改選，或許有機會透過韓國選民的選票，讓總統可以「全面執政」。要看這一年餘時間內，尹錫悅的政績能獲得選民認同與否。

外交關係脫離舊範籌。尹錫悅執政7個月以來，無論對美國或日本的外交，可以說「全力以赴」。尤其，對歐洲國家的外交與軍事關係亮眼。荷蘭等國來韓採購武器，頗讓韓國企業從「不景氣翻身」。

兩韓關係是一大關鍵。分裂分治70餘年以來，每屆總統一上任就提出新的兩韓政策，都希望達成早日和平統一。認為能登陸北韓土地，實地觀察北韓與人民接觸是一種榮耀。因此，金大中、盧武鉉、朴槿惠及文在寅相繼訪問北韓。可惜，金日成、金正日及金正恩祖孫3代都沒有回訪紀錄。

文在寅的兩韓政策較為突出。不僅訪問平壤公開演講，並且簽署各項協定。尤其以「金正恩承諾完全廢核」來誘引美國前總統川普舉行「川金會」，打破美國與北韓敵對敵關係。

惟好景不再。尹錫悅認為，文在寅對北韓太柔軟，主動提供金錢與物資都沒有用，反而助長北韓得寸近尺，讓北韓更大膽成為「擁核國」，擺出天不怕地不懼的強勢。

26日上午，韓國天空突然出現北韓5架無人機自由飛行無阻，據傳還偷拍了總統辦公室等重要地點。當然，讓一向主張「硬碰硬」的尹錫悅非常不悅。除了立即指示成立「無人機部隊」，若北韓再犯，韓國要「加倍奉還」。

不巧，自25日起北韓勞動黨正在開會。據28日《勞動新聞》等北韓媒體報導，北韓將韓國與尹錫悅規定為敵人，明示「對敵鬥爭方向」，其核心目標不外乎是加強國防力，對付韓國與美國。

尹錫悅也不甘示弱。不僅發表韓國式的「印太政策」，特別澄清與美國的印太戰略不同，不排除中國大陸。28日國防部的2023-2027年國防中期計畫顯示，投資5600億元針對北韓核武與飛彈，包括加強先制性的Kill Chain軍備，可在空中射擊的韓國型飛彈防禦（KAMD）及大量應懲報復（KMPR）。

看來，兩韓的「互不讓」姿態越來越明顯。蔡英文和民進黨在地方選舉失敗後，還搞軍役延長至一年，仍舊「抗中保台」堅持傲慢執政。2023年，韓國和台灣恐怕都難過。

（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※