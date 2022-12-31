據報導，2010年阿拉伯之春是阿拉伯世界的一次顏色革命。導火線是當時突尼斯的自焚事件。突尼斯人長期對失業率高漲、物價上揚、人民貧困、以及政府腐敗感到失望，這都是易受外來勢力幹預的溫床。

突尼斯動亂迅速蔓延到其他語言文化、經濟與社會環境類似的一些阿拉伯國家如埃及、利比亞、敘利亞等。2008全球金融危機更加劇了他們的經濟困難，而移動通訊、互聯網、現代社交媒體也成為推波助瀾的工具。後來埃及總統塞西表示，阿拉伯世界發生的「革命」導致140多萬人死亡，1500多萬人淪為難民。並給基礎設施造成近1萬億美元的損失。

受2010 阿拉伯之春影響所及，西歐、東亞、北美，都曾發生過性質不盡相同的反政府遊行，例如全球先後有70多個國家參與的「占領華爾街」運動，這或是始作甬者所料未及的。

二戰之後，美國國內生產總值GDP長期佔世界GDP的一半左右，美國及其所代表的西方價值與宗教觀在世界有主導權威性的話語權，美國為了其對世界的維護責任感和自身利益，迄今仍在二戰的戰敗國德國、義大利、日本各駐有重兵數萬員，其中日本已淪為附庸國。

然而到了2020年代的今天，世界局勢環境改變化，美國GDP在世界GDP的占比已不到20%，而中國GDP在世界GDP的占比已達到18%，世界正在由一個單邊獨大轉變到更多邊均衡的方向，這或許讓美國的話語權受到挑戰質疑，各國也因而更有勇氣宣揚其政體自決的主張，這是美國難以接受的，卻與中國倡導的各國無分大小的平等共贏的世界命運共同體概念不謀而合。中國站上了世界外交舞台。

例如2022年11月中國出席了二十國集團（G20）領導人峰會，峰會通過了《二十國集團領導人峇里島峰會宣言》，中國並與2022年G20峰會主辦國印尼簽署了《中華人民共和國和印尼共和國聯合聲明》。中國國家主席習近平同美國總統拜登舉行會晤，就中美關係的戰略性問題以及重大全球和地區問題交換看法。新華社新聞報導，美國總統拜登稱，「我願重申一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求『新冷戰』，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持『台灣獨立』，也不支持『兩個中國』、『一中一台』，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國『脫鉤』，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。美中雙方有共同責任向世界展示，美中能夠管控分歧，避免和防止由於誤解誤判或激烈競爭演變成對抗甚至衝突。美方認同應確立指導美中關係的原則，爭取盡早達成一致。美國政府奉行一個中國政策，不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國，希望看到台海和平穩定。」

又如2022年12月， 中國和包括沙特王國、吉布地、埃及、伊拉克、約旦、科威特、利比亞等22個阿拉伯國家舉行了首屆中國與阿拉伯22國領導人峰會， 達成24項重要共識，峰會發表了《中華人民共和國和阿拉伯國家全面合作規畫綱要》和發展戰略夥伴關係的文件，中國還和峰會主辦國沙烏地阿拉伯王國簽署了《中華人民共和國和沙烏地阿拉伯王國全面戰略夥伴關係協議》及《兩國聯合聲明》。沙方支持中方為去極端化的措施和努力，願同中方繼續積極共建一帶一路。

例如2022年12月，首屆中國─海灣阿拉伯國家合作委員會（簡稱海合會）領導人峰會峰會在沙特王國舉行。海合會於1981年原由沙特、阿聯酋、卡達、科威特、阿曼、巴林6個海灣阿拉伯國家組成。主辦國沙特國王表示，海合會領導人都認為與中國理念相通相近，歷史淵源上溯千年，彼此相互理解信任，中國已是引領全球治理的重要先進力量，海合會國家都希望加強對華合作與共贏。峰會發表了《中華人民共和國和海灣阿拉伯國家合作委員會峰會聯合聲明》多項文件。

例如亞太經合組織APEC第二十九次領導人非正式會議於11月在泰國曼谷舉行。中國大陸、香港、台灣都有出席，大陸習近平主席演說宣導多邊主義，堅持開放的區域主義。

令人注意的是上述中國外交活動，正值中國完成中國空間站基本組裝建造、神舟十四號載人飛船的3名太空人在軌駐留6個月後，與神舟十五號的3名太空人完成在軌交接，6位太空人在中國空間站成功會師。

以及外商來華投資增長到約1500億美元（2022前10個月），其中韓國、德、英、日的對華投資都分別同比增長了許多，而且2022年前11個月，中國外貿進出口總值約為5.6萬億美元，同比增長8.6%，其中對東盟、歐盟、美、韓的進出口同比都有增長。同期，中國與一帶一路沿線國家和RCEP的14個成員國的總進出口也增長到約3萬多億美元。這都增強了中國外交活動的可靠度。

當然，從美國許多高官的言論上看，好像美國把中國當成其敵意對手，美國也幾乎是同時在華盛頓召開了首屆美國─非洲領導人峰會，由美國拝登總統主持，有49個非洲國家領導人來華府出席，盛況空前，議程以討論美非的經濟與國家安全合作為主。

2022年阿拉伯之春，似大國之爭，或將為許多小國帶來新實惠。

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