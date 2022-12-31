上有所好、下必勝焉！內政部代理部長花敬群公然於立法委員李貴敏質詢國人戶政資料等個資外洩問題時，逕自下台拒絕接受質詢，實在讓人傻眼！在國會殿堂上如此藐視憲法，反質詢、自行拒絕詢答，如此無視國會尊嚴，踐踏民意；花代理部長真是好大的官威啊！也讓人民親眼看到，原來民進黨的官員們是這樣檢討敗選的啊！

我們不禁要問，小小一位代理部長，是誰給他的「勇氣」可以在國會殿堂上，當眾踐踏民主憲政？當然不會是梁靜茹。畢竟我國行政首長接受質詢時，也不時演出堂上咆嘯，怒罵民意代表，一副「天老大，我老二」的戲碼嗎？

行政首長都如此表現，底下的官員，當然上行下效，眼中只有「上意」、「黨意」，而放不進絲毫民意了！花代理部長不才跟高嘉瑜因高房價等問題唇槍舌戰，在質詢時上演類似戲碼而被高嘉瑜批評「非常不適任」嗎？就連食藥署吳秀梅署長部也指著林淑芬立委說質詢時間已到，可以下去了。這種踐踏民意的傲慢行徑，實在已經令人忍無可忍！

任何一個民主國家，民意代表都有代表民眾質詢官員之權，官員更有不得逃避被質詢之責任義務，何況「立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權」明白訂在我國憲法第57條與憲法增修條文第3條，行政官員坐領高薪，卻迴避質詢，毫無忌憚地破壞我國自由民主憲政制度，蔑視民意而無悔意，簡直是世界奇觀！

可悲的是，這種亂象之所以變本加厲，更是因為民進黨從上到下，那股「寄生中華民國」的扭曲性格所致，一方面討厭中華民國，以至於破壞中華民國制度而毫無顧忌，另一方面又迷戀在中華民國體制為他們帶來的好處，為了權位不惜卑躬屈膝、黨同伐異。

簡言之，花敬群破壞憲政制度的舉動，只是民進黨政府傲慢的一隅，如同冰山一角，水面下更是一大片不為人知的系統性腐敗，腐蝕著台灣的未來！

我們正處於「路有凍死骨，諸曹皆無睹」的時代，也是國家綱紀廢弛，存亡絕續之時。看看花敬群，看看我們的行政首長，看看那些只顧自己權位而漠視民間疾苦的執政者們！為了下一代的未來，唯有再度政黨輪替，2024下架民進黨，才能讓執政者反省，掃除腐敗與傲慢，還給台灣人民一次回到正軌的機會！

（作者為國會助理）

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