歷經九合一選舉民進黨敗選多日之後，蔡英文總統終於在歲末召開國安高層會議，針對全球嚴峻的經濟挑戰，提出四大目標。其中針對稅收超徵4500億的部分，也做了明確規畫。只是七項結論看似照顧民生，實則是口號式的宣告，經費來源也不在這超徵的稅收中，不知道錢從哪裡來。

經濟的嚴峻挑戰早已顯現，貧富差距拉大也不是一天兩天，蔡政府卻花一大筆經費在前瞻、國防和防疫上，幾乎和民生經濟無關，以致物價日漲、人民負擔日重。到現在稅收超徵了，才想到要花在民生上。

但蔡總統宣示，超徵的4500億稅收，其中700億分配地方，1000億撥補勞健保、電價缺口，1000億投注「加強韌性經濟方案」，1800億預留財源以備不時之需，若還有多餘才考慮全民共享方案。肉早已被分光了，一般小民連骨頭都分不到。

至於會議做出的七項結論洋洋灑灑，說要減輕居住負擔、擴大公共補貼、加強照顧弱勢族群、照顧農漁民生計權益、協助傳產及中小企業升級轉型。這些議題一看就像是選舉政見，一體均霑的口號式政策，既看不到具體方案，也沒有預列經費來源。

這些照顧民生的議題不就是施政的日常，平常就應該好好實踐的目標嗎？為何花費了8800億的前瞻預算、5000億的國防預算、8400億的防疫經費，卻沒有一文錢用在照顧基層的民生？想到蘇貞昌、王美花、陳吉仲、薛瑞元、陳耀祥這些官員的嘴臉，人民能有指望嗎？

民進黨立委高嘉瑜說，超徵稅收，「不是大撒幣把錢花一花就沒事了」。國安會議開完後，看來政府還是荷包滿滿，人民依舊苦哈哈。