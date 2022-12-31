世界盃足球賽World Cup結束不久就傳來一代球王「黑珍珠」比利（Pele）辭世的噩耗，這一位激勵了幾代人的體育傳奇人物因結腸癌不治告別人世，享年82歲，比利是巴西的國寶，也是唯一奪得ˇ次世界盃冠軍的英雄人物，他曾被世界媒體評為20世紀最傑出的運動員，而且國際奧委會也選舉他為世紀運動員，國際足總也曾授予他金質勳章，他對世界足球的貢獻由此可見一斑！

Pele這個名字幾乎就是足球與巴西的代名詞，如果我們從足球場上的表現與戰績來看，迄今為止還沒有任何人可以超越比利，他的一雙腳在球場上出神入化，在對手嚴密的防守下，球風彪悍洗練的他卻淋漓盡致，如入無人之境，踢出一個個令人著迷的動作，他創造性的風格徹底改變了足球比賽，讓對手屈服於他的足下，根據統計，比利一生出賽了21年，在1363場比賽中踢進了1281球，其中為巴西隊出賽92場，共踢進77球，創造了世界紀錄，並在1958年、1962年和1970年三度為巴西奪下世界盃冠軍，豐功偉績無人可出其右，儘管在他退休20年後，阿根廷出現了一位」上帝之手」馬拉度納，也充滿了傳奇與驚艷，並在1986年世界盃足球賽展現出精湛球技，起腳射門30次，獨進10球，創下單屆世界盃歷史，為他的祖國贏得世界盃金冠，足球生涯達到巔峰，但是比起比利，馬拉度納依然略遜一籌，尤其是他的公眾形象不佳，並因吸食大麻帶來了負面形象與悲劇色彩，加上個性桀驁不馴，風流倜儻，許多出格違規行為讓他在人生末期頹唐墮落，1994年世界盃賽因被查出使用大麻而被禁賽，之後又多次跌入吸毒深淵中，而在兩年前抑鬱以終。

檢視比利的一生，他不僅具有非凡的足球天分，造就了屬於自己和巴西的傳奇，重新定義了足球，並把足球技術提升到藝術的境界，並且讓自己成為「美麗比賽」的旗手，尤其是在電視剛剛深入家庭的那個年代，比利的球技透過電視畫面深植人心，使他成為家喻戶曉的人物，他在商業和媒體的影響力極大，他發揮了人道主義的精神，以自己的名字命名的基金會做了大量的社會慈善工作，這些都是大家有目共睹的。

但是睿智的比利把自己置身於政治之外，尤其是當他意識到巴西總統加拉斯塔祖‧美第奇對人民施行獨裁與鎮壓時，比利變得保守而內斂，在公開場合他總是說說他不瞭解政治，其實他是不願意用」微笑的比利」成為軍事獨裁者統治人民的工具罷了，如今比利走完了璀璨的一生，他所留下來的遺產豐富了體育世界，他將成為我們這一代人的共同記憶！

（作者為美國美南傳媒集團總主筆）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※