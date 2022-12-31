研發國產新冠疫苗的高端公司遭檢舉涉嫌內線交易、非常規交易，檢調日前發動搜索，約談高端母公司基亞董事長張世忠等共18人，經檢察官複訊後，分別以50萬到5萬元不同金額交保候傳。

法律為何要禁止內線交易？為了維護資本市場的公平，一旦獲悉公司內部消息的人，必須「公開揭露或戒絕交易」。若不公開該消息，就不可利用該消息從事交易。換言之，任何人均有公開揭露消息或戒絕交易之義務。因為股票市場是零和遊戲，你透過股票交易所賺到的錢，就是別人賠掉的錢，如果不透過立法處罰內線交易，形同允許公司經營者利用自己的資訊優勢地位來坑殺股民，就像是透過隱瞞重要事項從事詐欺行為。

檢視高端歷史股價，高端在得到EUA之前的1整年，股價約在100元上下，交易量約在2000張左右。109年初只有32元左右，後來隨著疫情變嚴峻一路攀高，同年5月5日，高端宣布與美國國衛院簽署疫苗全球授權合約，利多消息讓股價一路爬升站上100多元。110年5月國內疫情爆發，蔡總統5月13日宣布高端供應國產疫苗，但前一天高端的交易量，卻一口氣暴增到1萬3千多張，高端股價也在5月17日來到417元的最高峰。

後來高端股價跌落，但在高端得到EUA之後，反而只在7月21日漲到299元。很顯然的，這期間高端股價主要起伏，無論是衛福部核准高端疫苗EUA、高端宣布終止與馬來西亞公司備忘協議、高端宣布與美國國衛院合作開發疫苗，均係由高端本身或政府部門對外發言所導致，那究竟什麼人有能力掌握這些利多、利空消息公開的時間點，哪些人有能力藉此從股票市場中坑殺小股民而獲取鉅額利益，答案已呼之欲出。

報載金管會曾送交9次關於高端異常交易監視報告給檢察機關，但有能力知悉國家疫苗戰略資訊、護航高端疫苗的藏鏡人，豈需用自身名義購買股票套利？豈有將自己曝露在風險之下的可能？張世忠等涉案嫌疑人真有可能將全數真相坦承交代？檢調機關面對如此狡詐且貪婪的犯罪者，恐怕不是不願辦，也不是不敢辦，而是「巧婦難為無米之炊」。

高端疫苗所涉及的法律問題，恐怕遠遠不僅止於內線交易。高端疫苗的催生，起因於當時國內疫情爆發，且嚴重缺乏疫苗，引發民眾恐慌心理，高端疫苗這才得以順理成章橫空出世，在尚未完成第二期試驗之情況下，衛福部即以「獨步全球」之免疫橋接方式進行審查，給予緊急使用授權，加上國家機器與執政黨全力護航、吹捧，將高端疫苗形容成另一座護國神山，才是真正讓高端公司市值從30億元暴增到800多億元的主要原因。

而當時國內疫苗之所以嚴重匱乏，從政府輕忽疫苗儲備、東洋採購BNT因欠缺政府背書而破局、衛福部聲稱上海復星所代理之BNT疫苗疑為大陸加工不准進口等等俱為主要因素，執政黨在疫情當前，卻不以國民生命安全為第一優先考量，仍以「抗中保台」的口號進行政治操作，其背後的真正底牌，除了利用國產疫苗賣弄台灣價值謀取政治利益，是否就是為了炒作高端股價而大發國難財，在諸多資訊仍埋藏在執政黨所掌控的國家機器手中的此時，恐怕真相永無揭露的一日。

台大法律系王文宇教授曾於接受媒體訪問時表示：「內線交易在台灣相當猖獗，但高端案充滿政治性」，在目前國內貪腐集團仍掌握國家權力的情況下，既得利益者關係犬牙交錯，嚴重傷害了市場公正性及投資人的信心，民眾只能期待政黨再次輪替，讓我國金融監管及檢調機關能無所畏懼地大展手腳，才能還給國民一個健全且對等的資本市場。

（作者為律師、前北院法官）