九合一選舉慘敗一個多月後，民進黨檢討報告終於出爐，內容卻含含糊糊，欲言又止，甚至顧左右而言他，根本不敢究責，從這篇報告完全看不出民進黨為什麼輸，而且輸得那麼慘，甚至讓人感覺輸得沒有道理，是被選民誤殺了。

檢討報告取悅蔡蘇

這篇檢討報告處處玄機，內部政治的考慮斧鑿斑斑，不敢深究最該負責的人與事，尤其是各方咸認罪責最大的前黨主席蔡英文與行政院長蘇貞昌。他們的名字根本沒有出現在檢討報告中，這樣失實的報告好比發生一場失事的空難，明明是人為疏失，但明言駕駛和副駕駛都不必承擔責任。這是哪門子的調查報告？

由民進黨代理主席陳其邁和前桃園市長鄭文燦主導的這篇檢討報告，擺明是寫給蔡英文和蘇貞昌看的，向他倆邀功的意圖極其明顯，「你們看，我把你們的敗選責任推得一乾二淨，夠體貼了吧？」蔡蘇看了報告一定對他們的曲意維護銘感在心。然而，看在選民及黨員眼中，卻是言不及義，令人不忍卒讀。多數選民會感到「你不懂我的心，根本不知道我為什麼討厭你！」看在黨員眼中，則是沒有揪出真正的戰犯，沒有找出真正的敗因，如何能使黨從敗選檢討中糾正施政與選戰的真實錯誤，而在改正後重新出發？

這次地方公職選舉算是民進黨的期中考試，結果被選民死當，選民給低分的原因清楚明白，黨員對敗選痛心疾首的痛點也了然在心，民進黨的敗選檢討報告卻完全不把選民及黨員看在眼裡，對他們的觀感正眼都不瞧一下，姿態仍然高傲而且背離事理。

這份報告可說是將民進黨執政的惡行惡狀活生生地展現出來，讓選民和黨員再度驗證民進黨選舉慘敗的緣由。正是寫這篇報告所表現的這般德行，既罔顧民意又為所欲為，所以才被選民唾棄的。選民已經給民進黨打了不及格分數，看了這篇報告後只有更增添反感而已。

這篇報告的主旨是民進黨的執政績效和選戰作為大體不差，問題出在民眾的感受，暗指問題出在民眾的錯誤認知以及競爭對手的醜化，而不是民進黨執政績效不彰，更不是由於諸多臭不可聞的敗德亂行令人嫌惡，才遭受創黨以來最大挫敗的。這樣的檢討報告只說明一件事，就是民進黨嫌輸得不夠慘，不惜再一次展現醜態，好讓2024總統及立法委員選舉輸得更慘，只有這樣才能物極必反，止跌回穩。這或許不是撰寫這篇報告的初衷，但結果很可能就是這樣，顯然已為下次敗選添上一個新的敗因。

文過飾非脫離民意

民進黨全面執政到這次選舉6年半以來，傲慢濫權、違法亂紀、貪汙腐化、政策失當，展現出來的結果是破壞民主、道德破產、蔑視民意、黑道纏身、台海兵凶戰危。這次選舉在蔡英文主導之下，則是沒收民主、派系掛帥、提名不當、護短寵膩、對抗專業，在選戰宣傳上則是側翼濫射、網軍造謠、派系內鬨。這些明顯至極而令選民痛恨的汙點，檢討報告幾乎完全沒有觸及，更把所有肇因者的名字隱匿不提，不但黨內最高層級、被黨內外各方視為罪魁禍首的蔡英文、蘇貞昌該負的責任隻字未提，給媒體的摘要報告中，連推倒骨牌的「戰犯」林智堅3個字都沒寫出。文過飾非莫此為甚。

民意的認知截然不同。根據ETtoday新聞雲的民調，問誰應該為民進黨九合一選舉大敗負責？結果認為是林智堅的只有12.8%，陳時中7.9%，蘇貞昌5.9%，而黨主席蔡英文卻高達44.5%。民進黨這份報告與民意的落差何止十萬八千里，可見其脫離民意的嚴重。

即將接任黨主席的賴清德下鄉跟黨員會面時承諾，當選黨主席後，包括社會批評、黨員意見都不會迴避，「該開刀就開刀」。但敗選的檢討報告連病症都不提，病因更不知，如何能期望該黨真的願意忍痛開刀？即使開刀又如何能避免誤診而不開錯刀？