2022年歲末，機緣湊巧，我在日本與川島真談金門的謠言，值得記上一筆。

今年10月28日，由江柏煒教授承辦的「2022金門學國際學術研討會」，曾邀請日本東京大學川島真教授發表一篇名為〈明治大正時期的日本政府所看到的「金門島」〉的報告，他利用日本國立公文書館亞細亞歷史資料中心公開的政府檔案資料，重點討論了「金門開港」和「金門租借」的兩項傳聞，並從中了解當時日本外交官和軍官對金門的認識。

川島真這篇報告運用了許多日本防衛省和外務省的保存記錄，內容令人耳目一新，但遺憾的是他因公務繁忙，並未親自到會，乃採視訊方式在線上發表。我雖然認真聆聽，但一時之間還是難以完全掌握。

巧合的是，台灣國家圖書館漢學研究中心、日本東京大學台灣漢學資源中心（TRCCS）訂12月22日在東大舉辦第4回台灣漢學講座，我是受邀赴日的主講人（講題是：《金雲翹傳》對世界的影響），而川島真剛好是日方的負責主管，因此在講座召開前夕，我們有機會當面談論他文章中所說到的金門的謠言。

東京大學台灣漢學講座海報。（作者提供）

謠言之一：傳說金門要「商埠化」。此說出自1914年上海和福建的報紙，日本深感不安，經福州領事求證，回報其外相說是假消息，大總統（袁世凱）批准的是金門設縣而非開通商港；到了1921年，《福建日報》反倒出現有日本要求中國政府准將金門全島闢為商埠之說，日本廈門領事連忙澄清並無此事。

謠言之二：傳說德國、美國想把金門做為「租借地」。

德國租借說是發生在1895－1896年間，舊《金門志》有「（光緒）二十一年（1895）七月，德國兵艦三艘停泊後浦港，有德人上岸測量，並於山上插旂，島民懼，紛紛遷徙，九月兵艦去，始知德國本欲租借金門開為商埠」的記載，明治廿九年（1896）1月16日日本派遣員報告「德國軍艦與金門島之關係」則說：「近日有西洋報紙稱，舊曆臘月時起，德軍艦數艘於廈門港前方即金門島附近進行測量，並開始在島內建造疑似住房的建築」，2月5日派遣員又報告「金門有德軍艦兩艘」，最終德國並沒有佔領金門而是租借了青島。

美國租借說是發生在1914－1915年間，大正三年（1914）9月28日，日本駐廈門領事向其外相報告「敝官聽到美國祕密策劃金門租借，或者進行在金門設置煤炭儲藏設施的交涉之說法」；直到1915年1月，類似的傳聞仍不斷出現，包括廈門道尹汪守珍（1875－1946）得知美國即將租借金門駐兵，預測金門地價會暴漲，特意找了越南華僑資產家黃仲訓（1877－1956）打算買盡金門土地云云，不過汪道尹一概否認，說那是謠言。

日本國立公文書館公開的1914年情報檔案。（作者提供）

日本國立公文書館公開的1921年情報檔案。（作者提供）

這些關於「金門開港」和「金門租借」的消息，雖然後來都證實是謠言，但這些謠言也並非全係空穴來風，謠言的背後牽扯到英、德、美等列強在廈門一帶的較勁。川島真告訴我：明治大正時期的日本政府不一定認為「金門島」有很大的利用價值，但萬一別的列強把金門當成租借地或開闢成商埠的話，將影響到日本在台灣和福建勢力範圍的權益，因此日方特別關注金門的各種情報。

我告訴川島真說：上述金門的謠言早已遠颺，但當初的傳聞在那時卻未必沒有成真的可能，歷史一瞬間，金門的命運差點操縱在外國人手上，又倘若當初黃仲訓真的有上島炒地皮的話，那麼金門也絕非現在的面目了。

感謝東京大學舉辦台灣漢學講座，讓我有機會在日本與川島真談金門的謠言，並且鼓勵在講座現場協助口譯的廈門大學王海老師一起加入金門研究的行列。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源：《金門日報》）