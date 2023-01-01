國家發展委員會在2022年12月27日公布景氣對策信號，綜合判斷分數驟降至12分，是四年來第一次出現代表低迷的藍燈，更創下2009年6月，13年半以來最低的分數，反映了進出口金額、工業生產、股市指數等九項指標大幅下挫的寒冬。

同時，中央大學台灣經濟發展研究中心也發布12月消費者信心指數，跌至59.12，而且是指標成分的五個要素都跌破關鍵點，這種現象只有2000年的網路泡沫、與2008年金融海嘯期間曾經出現過。

景氣對策信號與消費者信心指數同步傳出嚴寒的訊號，另外台灣股市2022年也讓投資人荷包大失血，全年下跌超過22％，半導體、科技、傳產與金融同步下挫，全年僅有11月出現一次像樣的反彈，更有高達五個月以長黑作收，股市劇烈的跌勢對於退休基金、年輕的存股族、壽險公司的資產管理、以及企業經營者都帶來沉重的壓力，12月最終收盤畫出下跌742點的長黑月線，為一路走跌的2022年景氣劃下最後的句點。

台灣悲情的景氣數據當然是與全球景氣下滑同步，國際貨幣基金（IMF）對於2023年的全球經濟展望相當悲觀，全球經濟增長率將從2021年的6.0％，降至2022年的3.2％，再降至2023年的2.7％。IMF報告指稱這是除了金融海嘯與COVID-19爆發初期以外，2001年至今最為低迷的增長預測。其他經濟機構與金融業者對於各國2023年經濟成長的預測，也與IMF相近，大多悲觀且保守。

不過，2023年景氣下滑的速度，可能不如各界想像中的悲觀。首先，政府面對景氣寒冬的威脅，已經啟動刺激景氣的政策，例如台灣國發會副主委高仙桂在12月22日採購經理人指數創下37.9％的新低時，表示「經濟前景像是條長長的黑暗隧道」，因此政府將會透過擴張性財政政策，加速推動公共建設，以達到槓桿民間投資的點火效果。12月25日舉行的國發會委員會，也確認2023年公共建設預算5,924億元，加計歲計賸餘後，規模將超過6,000億元，為歷年新高；另外，中央銀行雖然跟隨全球趨勢調升利率，但是調幅相對低，維持新台幣低利率的環境以減緩房地產市場下滑的壓力，也是台灣緩和全球經濟景氣下滑的政策工具之一。

其次，這次景氣下滑的源頭來自於美國，拜登在今年年中通過的《降低通膨法案》、接續的晶片法案、以及多項鉅額的政府財政補貼法案，都將從2023年開始落實，美國老舊基礎建設的翻新計畫正在如火如荼推進，新能源項目的投資補貼、電動車與充電樁的財政支持，都正處於起飛的階段。

我們注意到今年第四季美國企業雖然宣布人數眾多的裁員計畫，但是離職人員卻能迅速就業、以相同甚至更優渥的薪資獲得新工作，美國長期處於完全就業的狀態，雖然使得通膨下滑的速度不如人意，卻也是此波景氣下行能夠軟著陸的重要指標。

第三，大陸解封之後的經濟前景值得期待。2022年年中上海華東地區的疫情封鎖，對於大陸製造業造成嚴重的衝擊，一直延續到下半年，大陸都陷入製造出口頻生障礙、內需又受害於各省市不規則的封鎖政策、到了年底再度面臨年關資金緊俏對房地產企業帶來的償債壓力。北京國務院針對這些問題，在12月祭出重大的政策轉變，例如透過國營銀行給予房地產企業高達人民幣2兆元的貸款，拆除了房地產企業倒債的引信，加上12月7日宣布「新十條」徹底解封，停止核酸檢驗、不再限制跨省市移動，進一步也開放國民出國；12月14日再接再厲公布「擴大內需戰略規劃綱要」，多管齊發來因應2023年可能出現的衰退。

2022年的景氣寒冬，無疑是美國聯準會強勢升息的結果，聯準會升息、縮表，企業必須消化鉅額庫存、股市則有加密貨幣、破壞式創新公司、空白支票上市公司（SPACs）集體泡沫破滅，這些「收縮」的因素雖然還是現在進行式，但是也都已過主升段，進入緩和的高原區。

值得額手稱慶的是不管是大陸政府處理房債危機與疫情封鎖的轉向，或是美國政府退出QE、擠壓金融泡沫的政策，都沒有引發金融體系的系統性風險，2023年上半年當然還需要時間來回收市場過剩資金、消化企業過胖的庫存、也讓中國找到解封後的經濟軌道，經歷了2022年的大調整之後，全球經濟運行逐漸回復到基本面，2023年或許將會走出休養生息的平穩軌跡。