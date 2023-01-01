民進黨敗選檢討版本出爐，檢討小組召集人鄭文燦表示，包括黑金、疫情下的經濟問題、論文案、抗中失靈、俄烏戰爭後兵役議題的溝通都是主因，完整報告共10549字、摘要版為3843字。然而，這與一個月以來輿論和黨內同志痛批的意見有何不同？如果「鄭版」只抄寫見諸媒體的內容，不過是「盜版」充數，連蔡英文、蘇貞昌和網軍側翼都隻字不敢提，檢討誠意與勇氣統統不及格。

有媒體推測「鄭版」應有隱藏版、隱情版，不然，這份檢討報告還有什麼價值？事實上，如果蔡英文沒有下「罪己詔」，那麼無論是鄭文燦、賴清德，都無法完成檢討報告的關鍵缺頁，而蘇貞昌和網軍側翼獲得「赦免金牌」也就不令人意外。

「鄭版」未能孚眾望，連鄭文燦自己所提兩岸新論述也點到為止，倒是，林智堅坐不住了，委屈地說檢討報告，怎麼他是唯一被點名的人。林智堅還好意思跳出來，應該學學陳時中乖乖閉嘴，讓檢討聲浪遺忘他的存在感。一個人的抄襲論文案，搞成全黨大災難，鄭文燦自己碩士學位也被撤銷，連「鄭版」的檢討報告也蒙上「盜版」陰影，還真不是偶然！

鄭文燦真沒冤枉林智堅，一個傻勁逼得蔡英文要全黨力挺戰清白，不過根據教育部回覆立委林奕華查詢結果，「目前」只有收到林智堅申請訴願，其他人沒有提出申請。審議期有3個月，必要時可延長2個月，意思是9月5日收到台大撤銷學位訴願案、9月23日收到中華大學撤銷學位訴願案，都已經進入延長審議階段，林智堅一意孤行製造這燙手山芋……未完待續，且即將引爆。

林智堅何不想想，為何同樣遭遇的鄭文燦、蔡適應等其他人不想繼續玩下去？嘴一下「論文有小瑕疵，會循管道維護權益」如此止血便好，各方都有下台階，真要玩下去，那是更難看的下場。教育部長潘文忠曾因台大校長「卡管案」請辭過一次，沒想到回鍋後又要踩雷。

當一個人的自信超過本身的能力，錯誤地相信自己比實際表現還要優秀，心理學上有個名字叫「達克效應」（Dunning-Kruger effect，簡稱DK effect）。民進黨2022九合一選舉，林智堅從年初到年尾把自己論文抄襲的焦點放大到全國矚目，甚至拖累全黨，是不是一種「達克效應」？心理學沒有說明的是，這種「達克效應」在政治上會不會形成病毒式傳染，傳染給提名林智堅的鄭文燦、柯建銘、還有總統蔡英文、綠媒和綠營支持者，全變成「達克人」自我感覺良好？檢討報告應該要列入這個傳染病象。

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