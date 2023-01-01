廖燦昌。（本報資料照片）

離譜至極，史上金額最高的的潤寅427詐貸案，昨天，合作金庫董事長廖燦昌等14個人被起訴。在2016到2018年，在楊文虎王文音夫婦，都已經被聯合徵信中心註記為呆帳戶下。董事長廖燦昌跟副總黃伯川，竟然施壓下屬，逼迫配合授信、撥款。不願意配合的下屬，就直接被調離。最後造成合作金庫損失2.9億。

輿論不約而同喊，怎麼又是他？

起訴書中說，廖燦昌種種違法行為，只是因為個人交誼。明目張膽犯法，只是因為交情？大家都不是昨天才出生。真的沒有拿貸款回扣嗎？台灣找不到錢，難道不會是海外給錢？

2014年慶富造船拿下350億的獵雷艦標案。2015年公股銀行聯貸205億給慶富。慶富205億聯貸，2015年總統府行文給行政院，行政院秘書長針對聯貸案，召開兩次協調會，來喬貸款。這一段，發生在馬政府任內。

2017年，慶富詐貸弊案爆發，整體造成百億損失。時任行政院長賴清德，把廖燦昌解任。可是，廖的責任都還來不及釐清楚。也不知道，廖燦昌參與了多少違法？2019年4月，蘇貞昌一上任，居然立刻讓廖燦昌，回鍋當上資產更大的，第一銀行金控董事長。面對輿論炸鍋。蘇貞昌的回答是，「用人唯才」。

遠東航空掏空案，又有廖燦昌。2016年遠航董座張剛維，在合作金庫董座廖燦昌大力護航下，明明財務不佳，竟然能詐貸到22億。承辦人本來評估不能放款，廖燦昌卻親自施壓。這也發生在馬政府時期。2020年8月，廖燦昌因為遠航案起訴。這也是公股董座第一次被提起公訴。

龍邦集團，還是有廖燦昌的身影。2019年龍邦集團總裁朱國榮，因為涉及炒股官司纏身。輿論才注意到，朱國榮原來是來自澳門的「大圈仔」，還自稱在澳門牽涉人命。從2016年起，朱國榮跟合作金庫等銀行貸款。朱國榮貸款到手，就拿去買股票。然後又把股票拿去質押。種種空手套白狼的手段，在金融圈，讓人震撼。

蘇貞昌用行政院發新聞稿撇清。說廖燦昌的案子，主要都是在馬政府任內。而且2020年廖燦昌被起訴，就撤職了。意思是一切與他無關。但，廖燦昌在合作金庫跟第一銀行這樣的公股大型金控，犯案累累。

合作金庫跟第一銀行，都是公股銀行。由財金部門指派領導階層。蘇貞昌卻把公股銀行，當成自己的勢力範圍，越級強行指派。用權到這種地步，已經離譜。

金融圈圈子不大，風評完全可以打聽得到。賴清德拔掉廖燦昌，蘇貞昌一上任竟然不顧輿論，堅持要用廖。現在，蘇貞昌再怎麼甩鍋，也難杜悠悠之口。承擔弊案責任，已經算便宜了。

廖燦昌一個內鬼，牽涉幾百億，好幾個金融弊案。這還只是浮上檯面的。主要都是2015到2017年，廖燦昌當合庫董座時的案子。當時正是馬政府執政末期，蔡政府剛上任時。舊政權下台前夕，官箴不保的例子，比比皆是。

廖蔡昌牽涉貸款弊案。以大家的社會經驗，會相信他只因為交情，就違法放貸？他真的不拿回扣？只是單純交朋友，做人情？或者收幾盒昂貴水果？

別笑死人了。政商哪有無緣無故的愛？有弊案，就會有金流分配。徹查金流在海外怎麼跑，會不會，有更大的「驚喜」？（作者為作家）

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