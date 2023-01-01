民進黨立委年前喊得震天價響，呼籲政府發放超收的稅金4500億，老百姓原以為可以舒舒坦坦地拿個紅包過年，結果空歡喜一場，總統蔡英文發表元旦演說，否決了這項決議，說超收的錢將朝撥補勞健保、支應經濟方案、預留財源以備不時之需3個方向來規畫使用；還強調，這個決定不容易，但為了國家所以必須這樣做，也要請國人能夠理解並支持。

話說得冠冕堂皇，好像超領的稅金不發放是理所當然，可是勞健保虧欠、支應經濟方案不都是政府該做而做不好的嗎？8800億前瞻計畫的錢花到哪去了？風電和綠能到底虧損了多少？說錢不夠還花200億搞個什麼政府外送系統，這些錢加起來是4500億的好幾倍，老百姓還沒跟妳算呢！超收的稅金理當還給人民，而不是妳所謂的發放好嗎？況且政府的補助並非一視同仁，計程車司機可以補助，沒有觀光客導遊失業為何不補助？柿子只找軟的捏，如何杜悠悠之口？

綠委為什麼要替老百姓追討溢收的稅金？還不是為了明年的選舉，蔡英文任期將屆，沒有選舉壓力，何必將好處留給賴清德？這些錢留著做壓箱底也比歸還人民強。

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