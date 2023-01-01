有媒體報導「通過率9成 宗教役恐成爽兵後門」，文中提到：內政部宣布2005年次以後的役男，申請服替代役的資格僅剩「家庭因素」及「宗教因素」，薪資比照義務役，相較義務役要接受嚴格的軍事訓練，外界質疑，這可能會使有心想投機的役男申請「宗教役」，擔心影響公平原則。

其實，這樣的擔心並無事實根據。理由如下：

一是審查機制嚴格：均由宗教團體、專家學者及國防部等組成審查小組嚴謹審議。而且，必須接受面試，並在自傳附上在宗教活動上的貢獻，以及宗教團體的切結書等資料，還須接受2年的觀察期。因嚴格審議，過去每年平均僅40餘人審核通過。

二是保障宗教人權：過去宗教因素替代役男大多分發退輔會，協助榮民照護等勤務，服勤表現優異獲各界肯定。民國106年韓國電視台還曾來台專訪我國的宗教替代役制度，並譯成英文版，向全球宣導我國宗教因素替代役辦理成效。

三是懲以重罰：役男若假藉宗教信仰因素申請，致服替代役者，處二年以下有期徒刑。讓役男假冒付出重大代價，以杜絕欺騙。

配合國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充，94年次以後的役男，申請服替代役，須符合家庭因素及宗教因素2類，宗教因素替代役役期則調整為1年2 個月，較義務役役期1年多2個月。鑑於有宗教信仰的役男，因其信仰拒服兵役， 致遭受判刑，為保障渠等宗教信仰的自由，民國89年我國乃參照歐洲徵兵制國家實施社會役方式，提出對國家、社會及宗 教信仰者三贏之「宗教替代役」政策，讓渠等役男可申服宗教替代役。

為達全民國防目標，規劃精進替代役訓練、 服勤及擴大備役召訓人數與量能，內政部役政署未來替代役基礎訓練，除持續實施緊急救護（EMT1）、體適能等課程外，將增加打靶射擊訓練及全民防衛動員課程；役男服勤時，結合政府機關強化平戰 轉換機能，平時協助機關勤務，戰時就地支援軍事勤務。

另配合民防訓練，政府也將替代役備役役男依專長分為防災救護、 治安維護、社會服務、公共服務等四大編組，納入民防體系整體運作，藉以增強國土守備韌性。（作者為內政部役政署副署長）

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