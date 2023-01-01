又想偷藏大祕寶？2023年的第一天，針對討論已久、去年超收3800億的稅收分配，拍板決定不普發於民。目前就其規畫，將用1000億撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注資金予台電，進行電價補貼。第二份1000億則啟動第1波加強韌性經濟方案，預計將有7項措施，重點關注傳統產業、農漁業及觀光業。剩下的1800億則保留，做為未來第2、3波加強韌性經濟方案的預備金。直到最後，才考慮「研議」全民共享的可行方案。

在這個規畫中，較無爭議的應是解救「勞、健雙保」。勞保一直以來都面臨破產危機，為了解救勞保，行政院從2020年開始逐年撥補200億、220億、300億到勞保基金，2023的預算更大幅增加到450億，但根據2022年公布的勞保精算報告中提到，勞保基金將會在2028年破產、當年度負債1267億元。而健保則自2016年費率雙降後，自2017年起已連續6年出現當期赤字，2022年底累計餘絀又將逼近法定安全準備金下限，故持續挹注資金當可解短期危機。

而雖然蔡英文嘴上說這是「不容易」的決定，但如深入細究，包括救勞、健保之外，還是有許多爭議之處。首先我們都知道勞保危機主因是費率過低、給付率過高，但為了廣大的勞工選票，沒人敢去觸碰這個議題。而健保危機則是人口老化、薪資水平過低、醫療科技快速發展等整體結構問題。再者，政府選擇救台電並進行電價補貼，難道目前油價不高嗎？即使降低油、電價，通貨膨脹就會減緩、民眾就能買到便宜雞蛋嗎？如果蔡政府真有心解決，應該展現魄力從根本處理問題，而非又一直補貼、算計選票。

而最讓人誹議的，莫過於「加強韌性經濟方案」。蔡政府自2016年上任以來，以各種名目共提出12項特別預算、總金額高達2兆1170億元，但這些預算事後證明部分是重複編列甚至有巧立名目之嫌。包含前一陣子沸沸揚揚，花12億卻不能打球的新竹球場、關埔國小新建案、兒童醫院土地變更案等「大祕寶」，均是出自特別預算，所謂「錢要花在刀口上」到底是誰的刀口？這些預算會不會轉了一圈又變成選舉資金？實在令人懷疑！

超徵稅收不一定要普發現金，即使普發1萬，不僅對於真正的低收入戶幫助不大、對有錢人更是無感，發錢頂多買到民眾的小確幸，卻買不到真正的民心！更重要的是，政府施政應該遵守法令，預算使用嚴守財政紀律、回歸法定預算編列，否則一而再、再而三將全民稅收視為更大的「特支費」甚至偷藏「大祕寶」，不僅違法，更將為民眾所唾棄！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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