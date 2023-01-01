2022年稅收在政府嚴重低估下，超收4500億元；扣除歸屬地方政府的700億元，中央政府還有3800億元必須處理。蔡總統去年底召開國安會議討論，做出了4項目標、3個面向，以及7項第一波措施的結論。然而，這結論除將「臨時性」規畫扭曲為「常態性」規畫外，更保留了一張高額空白支票，可以在適當時機填上2024年大選的「撒錢」方案，極可能淪為「選舉大撒幣」；再次凸顯了蔡政府的工於心計，稱之為「大選特別預算」亦不為過。

淪為執政黨選舉紅包

蔡總統指示的4項目標：「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」，表面看來似乎都好，但其實相當怪異。因為這些都是政府的常態性經濟目標，卻要拿這偶發性、短期性的超徵款去完成，可能嗎？合理嗎？若超徵款能處理常態目標，那政府的常規功能是否已經喪失或顯著失能？看來，這只是參與討論的部會趁機爭取這天上掉下來的禮物，反正不用白不用，作作文章，預算就進來了，還不必經國會審查，天底下還有更好的事嗎？

簡單歸納其規畫用途，將3800億元區分為三大類：1000億元用來彌補健保、勞保的基金缺口、挹注台電避免其破產；另1000億元用來強化經濟韌性，因應通膨及國際經濟挑戰；最後1800億元保留用途，適時研議「與民共享」方案。第一類彌補缺口用途比較沒有爭議，因健保、勞保和電費長期偏低，全民應繳更高保費，但政府不願意負責而未繳，現有額外資源拿來補貼基金或虧損，雖不見得完美，但至少還算合理。然而，這些缺口的彌補只是「治標」，難道不需要一併提出基本改革來「治本」？若保費或電費提高不足，未來幾年陸續產生虧損，是否要等未來再次超徵稅收才能解決問題？「有政府，能做事」，是這樣做事的嗎？

第二類強化經濟韌性、因應經濟挑戰，問題更大。行政院7項第一波措施：一、擴大租屋和房貸補貼、興建社會住宅、獎勵危老屋改建等。二、擴大公共運輸補貼，主導三大生活圈通勤族補貼等。三、增加中低收入戶生活補貼、提供嚴重等級住宿長照補助、供應平價餐盒等。四、提供業者產業貸款及利息補貼等，協助傳產及中小企業升級。五、強化農漁基礎設施，提供設備現代化、提高農保及職災金額和給付等。六、獎勵來台觀光，加速國際觀光客來台。七、穩定整體物價，補貼電價、油價，延長減徵大宗物資稅負。

扭曲用於常態性業務

這7項幾乎都是政府常態性的任務，拿偶發性的資源去執行常規性任務，既不合理也無法達標，難道未來沒有「巨額超徵」時，這些增加的支出就要砍掉？最嚴重的是，既沒有細項規畫，又沒有執行時程，國會也沒有監督，未來產生弊案的機率極高。請問，國會可以坐視這種事情發生？即使執政黨立委違反民意要全力放水，在野黨也要悶不吭聲、被動配合嗎？

最可議的是，就是保留的1800億元的「空白支票」，說要維持一個應對未來經濟風險的能量。這其實是一套愚民的話術，以民進黨的慣性，哪一次應付經濟危機不是另外推出全部舉債的「特別預算」來處理，有需要保留這張空白支票嗎？以過去執政黨的施政模式來看，在施政績效不彰、地方選舉大敗之下，面對2024大選的空前壓力，當然就是要保留這項資源，視選情狀況來決定撒錢的模式，就如同這次地方選舉的撒錢模式一樣，合理推測在投票前夕，就會有大量選民「剛好」拿到補助。

至於巨大的國債該如何處理，政府完全不置一詞，還說蔡政府沒有讓國債提高太多，意思是台灣經濟在「20年來最好的時刻」，賦稅又巨額超徵之下，只增加了3千多億元的累積國債，沒將舉債空間完全用光，已經是功德無量了。看看敗選後執政黨的檢討報告，以及因應經濟變局的國安會議結論，只能說：這是一個什麼樣的無良政府？