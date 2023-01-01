幾乎註定了台北、桃園、基隆的市府團隊人事，就是一場「老藍男」的思路架構了！不再追查「綠營執政弊端」，自稱一切以「市政建設」為先、以一種「藍綠和解為市民」的說詞，決策小圈子包藏著明顯的沾沾自喜，執政風格保守或實際經驗生嫩。而這就是蔣萬安、張善政、謝國樑此刻的心態與走向！

國民黨已經忘卻了，這次地方大選的選民意向與核心意義並非「支持國民黨」，而是「下架民進黨」！而這個關於下架民進黨的真正目標，始終是「2024總統大選及立委選舉」！地方大選各縣市之所以由藍營勝選執政的真正價值，是繼續完成「下架民進黨」！而如今好不容易攻勝且奪回最關鍵的北桃基，卻到處充滿著「市政優先、藍綠和解」的人事氛圍，究竟是怎麼回事？

最誇張的是，明明市府內有眾多綠營原本的「佞臣、爪牙、打手」，竟然極高比例的「都留任、不調動」！老藍男最愛掛在嘴邊的就是「尊重體制」，但即使公務員人事體制也並非一味紋風不動，仍要有足夠的高度、戰略、決心去進行駕馭和調整。特別是蔣萬安的台北市府，除了李四川，幾乎沒有讓人驚喜或期待的局處首長人選，眼下看來有極高的風險被雷厲風行的「柯文哲團隊」比下去！

這就牽涉到國民黨的政黨文化中，從來不真正「善戰」。即使由民意基層賦予的大局態勢，國民黨的成員往往總是錯誤解讀：總忍不住喜不自勝地早早陷入「政治小確幸」，自行擱下藍綠對陣的兵刃，誤以為已經徹底順利收割民心，民眾渴望的是百廢待舉、迎接王師來歸。殊不知北桃基如今的市場團隊布局，完全看不到一絲「查弊決心」！

特別是外界非常矚目，張善政的桃園究竟會不會查弊？如何查弊？如今桃園市府團隊多數是「新手上任」，熟悉市政部門運作需要仰賴「前朝舊臣」甚多，至今完全沒有傳出「更動人事、追查弊案」的動作氛圍。多方觀望中的鄭文燦舊有人馬，幾乎甚有餘裕的足以自行「掩護、說明、解釋」那些選前早已多方披露的工程標案爭議，張善政的首長們幾乎都是會「點頭埋單」的個性風格。

今後4年以「市政建設優先」彷彿在邏輯上合理，實際上選民大眾內心真正期待的2023年，始終是以「揭發地方弊案、下架綠營執政」去延續今年一整年到總統大選前的政治態勢！不僅是地方大選「桃園、新竹」有太多惹人懸念的黑箱工程需要解答解密，關鍵是：國民黨本身長久以來的「藍營軟弱症」，在2016年失去政權之後，至今並未真正取得台灣社會的重新信任！

根本上殘酷地說，這次包括北桃基的蔣萬安、張善政、謝國樑其實是「僥倖勝選」！由於人們太討厭民進黨了，所以「施捨」給你們一次機會！但倘若你們搞不清楚，總在那裡自我合理與陶醉，連最被期待的「揭弊」也比不上新竹高虹安，尤其一旦又在大搞什麼「藍綠和解為市民」，北桃基很可能就註定將因此是2024總統大選「不滿藍營」的拖油瓶了！

市府執政團隊的「蜜月期」民眾只給3個月到半年，眼下藍綠白總統大選的競逐崢嶸即將激烈上陣，「地方揭弊」是國民黨「贏取民心、重取信任」的唯一對抗利器，滿腦子市政藍圖的北桃基該醒醒了。（作者為資深媒體人）