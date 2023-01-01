（圖／本報系資料照）

蔡英文宣布從2024年起，義務役役期將延長至1年，並且還提出要強化訓練內容與提高役男薪資等政策，看似霸氣十足的國防改革宣示，卻隱約透露出兩岸關係的嚴重惡化。

面對中國的軍事動能，蔡政府長期以來就是鴕鳥心態，將中國視為是空氣，既有的政策就是選擇用對罵來替代對話，還記得游錫堃爆料台灣研發的「雲峰飛彈」可以打到北京！蘇貞昌也表示，他會拿掃把保護，這兩尊五府千歲的說帖，凸顯民進黨長期對於兩岸關係認知上的淺薄，民進黨只會用嗆聲方式來對抗中國！但中國壓根懶得理會民進黨。

但蔡政府的國防政策本身就有很多荒謬之處，假如蔡政府覺得台灣應該要開始備戰，就應該直接跟國人說明兩岸關係的緊張局面，畢竟許多國人至今連防空洞在哪裡？都還搞不懂。

此外義務役役期雖然延長至1年，但面對嚴重的對少子化議題，義務役役男數量大量減少，能對國軍吃緊人力帶來多少幫助也是個大問號，而且1年的時間就要將入伍新訓的役男訓練成精銳的戰士不太可能，故整體作戰主力還是會在志願士兵的身上，但志願士兵竟有高達2成的比例會賠款申請提前離營，這也造成國軍有許多戰鬥部隊之軍官、士官編現比至不到八成，嚴重影響國軍戰力 。

而蔡政府特意選擇在選後宣布要將役期延長至1年，就是擺明了兩岸關係已經達到劍拔弩張的境地，蔡政府才會急就章的拿這些役男來開刀，這也讓許多網友憤恨的表示：「票投民進黨，明天上戰場」，但蔡政府對內的大內宣並沒有任何的停歇，每天都在國內大肆報導「共機擾台」以及「禁台農、魚產」之兩岸爭議問題，但有任何一位台灣官員敢真的找中國政府抗議嗎？

還請蔡政府早日找回良心，幹話少講點，實際政策多做一點，期盼兩岸可以在「兩岸一家親」的共識下，以「對話」代替「對抗」，共同追求和平！（作者為民眾黨新北市新店區主任）

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