在一些有時間限制的運動賽事中，例如剛結束的世界盃足球賽，或如火如荼進行中的美國NBA職籃大賽，兩支隊伍打到最後，分數懸殊，勝負已定，再有任何進球得分已無關大局，主將被換下場，副將上場，球員打得意興闌珊，走個過場，雙方球員在場上甚至開始握手問好，觀眾紛紛離場…….，這種倒數剩餘的幾分鐘被稱做「垃圾時間」(garbage time)。

我們的政治大秀場——立法院，這一陣子也出現了「垃圾時間」場景，官員答非所問，或者直接不耐煩，自己離開備詢台，演都不演了。去年結束前，立法院備詢最火爆經典的是內政部代理部長花敬群，當國民黨籍立委李貴敏質問他戶政資料外洩的資安問題時，他回嗆：「妳問的才是空話！」，接著手將麥克風蛇頸往旁邊一折，直接走下備詢台。他咆哮在前，桀傲於後，毫無「敬」業樂「群」的官模官樣！也難怪台北市議員王世堅冷笑批評：若花敬群是在台北市議會，早被轟出去，「我會丟一根粉筆，請他畫一個圈圈在那邊罰站！」

另一方面，財政部代理部長阮清華走的是保守囁嚅路線。今年總稅收將超徵4500億以上，是否「還稅於民」也成為立委質詢的焦點，代理部長應詢時始終說不清楚，連綠委都無法按耐。阮姿態極軟，最後推給總統蔡英文，說她將開國安會議討論，最快12月31日會有答案。奇怪！什麼時候蔡英文已經成為行政最高首長？要靠她拍板決定行政院長蘇貞昌權責內的事項？「雙首長制」走到這地步透露了什麼訊息？是蘇院長已被奪權了嗎？一邊涼快冷凍，文武百官都等總統府裁示？

2018年九合一大選，民進黨大敗，蔡英文辭黨主席，當時的閣揆賴清德請辭，但遭蔡英文慰留，2019年1月審完總預算後再率內閣總辭。從民進黨內派系爭權、蔡總統調和鼎鼐、權力平衡的角度來看，都有其脈絡，也其來有自。所謂責任政治，在蔡總統的權力邏輯下只能聊備一格，方便時取用。然而，2019年初由蘇貞昌組閣接任行政院長，那時他在新北市長選舉中落敗，就把眾多大選中失敗的落難兄弟找來組閣，陳其邁擔任副院長、林佳龍做交通部長，組成所謂的「敗選內閣」，當時失去地方官位的眾多死忠弟兄也因此進入行政院與各部會。

上次這個模式是成功的，因為蔡總統及民進黨保住了2020年的總統及國會大選的勝利。蔡總統食髓知味，會不會依樣畫葫蘆呢？在元月13日立法院審完總預算，本會期一結束，就宣布新院長人選？

蘇內閣的部長早就有人跳船、甩鍋了，有的去主持節目當網紅，有的回學校作育英才；這幾位代理部長很清楚自己在位時間進入倒數，五日京兆之心，在立法院備詢桀驁不馴、言不及義，打發的都是垃圾時間。

看官們，見怪別怪，奇怪自敗！（作者為逢甲大學創能學院講座教授）