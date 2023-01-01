民進黨九合一選舉慘敗後，「抗中保台」的兩岸訴求成為被檢討的重點之一。在蔡總統元旦記者會中，被視為民進黨參選2024總統大熱門的副總統賴清德日前提出的「和平保台」主張，成為焦點。而並不意外的是，在這個蔡總統的主場，賴清德不方便說，蔡英文也說得了無新意；「和平保台」的實質內涵到底是什麼？和綠營之前有恃無恐的「抗中保台」有何不同？仍然充滿懸念。

抗中保台是什麼，大家早已從民進黨各種政策、做法、宣傳，甚至綠營名嘴、側翼網軍的言行上領教過了；新的「和平保台」除了名詞不同，比較具體的改變又有哪些？綠營自己現在既不敢多說、也說不準。最保險的說法就是，民進黨的兩岸論述並未有根本性的改變，但會在宣傳上微調，降低衝突感，訴諸和平則是最終目的。

說穿了，如果沒有更清楚的論述、實質的主張做法，以及具體的措施作為，所謂的和平保台論，終究只是一種話術，連換湯不換藥都搆不上，因為只是換了外殼上的包裝紙而已。可預見的是，台灣民眾雖願意看到民進黨的兩岸路線真的有所調整，卻不會被一騙再騙，大陸也一定會以「聽其言，觀其行」來回應。

蔡英文的任期只剩1年，和平保台論是真或假、成與不成，以後就得看賴清德的了。而微妙的是，賴既是這一次民進黨慘敗後唯一碩果僅存、未受內傷的大咖，也是因禍得福，具有黨病「抗體」，推動民進黨改革最有正當性的領導人，所以和平保台由他說出，自然更受期待。

但矛盾之處也在於，賴清德是綠營內公開表態過最「獨」的大咖，他是「獨派大老最愛的金孫」，也曾在國會殿堂上自承為「務實的台獨工作者」，以這麼獨的背景、理念，在保台的大前提下，拿掉抗中、凸顯和平，他會如何「務實」地改變民進黨的論述與做法？決心必須極強、難度真的很大。

儘管民進黨的敗選檢討以「被在野黨操作為戰爭恐懼」為理由，解釋抗中牌失靈原因，但連綠營自己都不得不承認，俄烏戰爭後的社會氛圍已經改變，民意擔心戰爭的風險心理大增；現在蔡政府不得不冒著惹火年輕世代的風險，在敗選後還是宣布兵役延長，可見美國的壓力有多大，兩岸形勢有多嚴重！

而這些苦果與衝擊，很快地都會由想更上大位的賴清德來承擔，他當然會急、必須有所因應調整。專精台灣政治的日本學者小笠原欣幸認為賴清德「太快成為接班人」，反而使他因急著爭取蔡英文的支持，無法對敗選原因、黨的弊端進行深刻的批判檢討；前台南縣長蘇煥智更認為，賴接任黨主席後因實權有限，不但不能改革，反而要承擔「執政不利又不知悔改」的責任。賴清德與和平保台論的真假之辨，艱鉅而詭異。（作者為資深媒體人）