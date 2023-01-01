蔡英文「雖千萬人吾往矣」，毅然決然硬把兵役延長1年，但相較於4個月，真能從根本上改變國軍戰鬥力不行的問題？不過才兩年前，時任國防部長的嚴德發，在立法院答詢時表示，目前的兵役制度正在向「全募兵制」邁進，若「走回頭路」將義務役的時間拉長，將會擠壓到軍隊中志願役的比例，造成國軍整體戰力的下墜。

結果又是昨是今非，再來個髮夾彎。當民眾把焦點放在台海上空擠滿71架次解放軍戰機，更有多達47架次共機逾越海峽中線及進入西南空域，卻沒注意到是解放軍正忙著操練渡海登陸，多兵種協同作戰，海面上的登陸艦快速卸載登陸船和兩棲裝甲車，天上還飛著大部頭的武裝直升機，整個就是奔著首戰即終戰的目標來的，場面相當震撼。

再把視角拉回台灣，海軍陸戰陸新訓中心給新兵準備了一場「震撼教育」測試，卻發生意外，一名進入海軍陸戰隊5年多的士官，手裡拿著引燃的鞭炮，想要讓新兵們看看自己是如何精準掌握鞭炮爆炸時間，讓鞭炮脫手就爆炸，卻未能傷到自己分毫，從而以這樣的手段來震撼一下新兵，向新兵展示一下部隊的訓練成果！

誰能想到，弄巧成拙，這名士官直接被鞭炮給炸進了手術室，注意，把這名士官送進手術室的，不是手榴彈，而是鞭炮，在海軍陸戰隊操了5年多，丟個鞭炮都丟不好，不慎炸傷右手大拇指、食指及中指，這5年多難道真的都在軍營數饅頭過日子嗎？從我看到的一些解放軍新兵訓練視頻，解放軍丟的可都是貨真價實的手榴彈，即便是新兵失手了，也總能被老兵給撿回來。

海軍陸戰隊士官連個鞭炮都玩不明白，這般軍事素養還怎麼跟解放軍比？外界嘲諷國軍都是一群「草莓兵」，可能不完全對，但也八九不離十，那麼問題就來了，5年多就訓練出來這樣一個成果，好像跟4個月的兵役都相差不多，又為什麼非要把兵役延長1年，蔡英文將兵役延長1年，可能就是被解放軍震撼到了，直接拉台灣年青人給自己壯膽。可是，再怎麼壯膽也得認清現實，面對獅子搏兔也使出洪荒之力的解放軍，蔡英文所言「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，只會自討苦吃。

大陸一直將兩岸統一視為國家核心利益的主要目標，為此已經準備了幾十年，和平統一的路徑大陸雖然一直在嘗試，但是武力統一的手段也從沒放下過。自台海局勢被民進黨政府攪得波濤洶湧，解放軍的聯合登陸訓練就已經成為了一種新常態，解放軍不斷練習協同渡海登陸作戰，奔著登陸難度最大的方向去展開，所謂「料敵從寬」，說明大陸不會因為國軍「草莓兵」的評價，而輕視國軍的戰鬥力。

國防部沒辦法用這1年的時間，在太陽傘下，在空調房裡，操練出一支能跟解放軍交手的軍隊，即便是美國軍官下場訓練也沒用，撇開年代久遠的韓戰美軍鎩羽而歸不說，這幾年五角大廈18次閉門兵推，均敗解放軍。

如果這1年的兵役裡，台灣年青人還是掃掃地、除除草，倒也沒必要在意兵役是4個月還是1年，怕就怕軍方真要把年青人往死裡練，脫胎換骨不成，反倒醫護室和軍醫院人滿為患，還不如「浪費一年時間」！（作者為台灣青年聯合會理事長）

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