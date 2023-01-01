蔡政府2022年稅收超徵4500億元，包括民進黨立委在內，朝野立委屢次建議應該把錢普發給民眾，去年最後一天，蔡總統召開國安高層會議，宣布其中的1800億元會「與全民共享」，但新年第一天她就做了「不容易的決定」，超徵金額改成四部曲規畫，只有「行有餘力」，才會研議全民共享方案。換言之，不論是普發現金或是消費券形式的「還稅於民」，很可能都落空了。

其實，從民進黨過去的習慣來看，要蔡政府在沒有選舉的2023年掏錢出來給人民，本來就是難上加難。民進黨的施政邏輯很簡單，要不要發錢、發多少，完全是跟著選舉的節奏走。選舉年大撒幣，不管有沒有正當性，也不管政府財政狀況，勞健保補破網急不急，中油、台電虧損也無所謂，反正就是要把錢塞給特定族群，越是鐵票、越是票倉，就能分到越多。

但如果沒有選舉，對不起，政府的錢就打了24個結，這裡要用、那裡也要用，反正就是不會分給人民。新冠疫情3年來，許多國家普發現金的政策都實施了好幾回，新加坡、香港也將超徵稅收發還給民眾，香港實施了2次、新加坡4次。

而為了緩解通貨膨漲對民生的衝擊，美國加州政府在去年10月實施「通膨紓困金」措施，符合資格的居民每人可獲得1000美元（約台幣3萬元）的補助款，這是全美最大型的退稅計畫，而且州政府直接把錢匯入民眾帳戶，沒有行政院長蘇貞昌五倍券複雜的流程和高昂的行政費用。

然而，從蔡英文1日的談話看來，顯然目前蔡政府並沒有要把超徵的稅收直接回饋給民眾的意思，就算是普遍被認為很麻煩的N倍券，大概也不必肖想了，何況是普發現金，這就像是在蔡政府的身上刮一塊肉一樣的困難；錢進了蔡政府的口袋，就別想再挖出來了。

事實上，自2017年以來，除2020年之外，政府年年稅收超徵，前幾年每年超徵1千億元，2021和2022年連續2年超徵逾4千億元，合計超徵數高達1.1兆元，除了今年蔡英文說明用途之外，其他幾年，蔡政府惦惦做「超徵大富翁」，7、8千億的超徵稅收不知用到哪裡去了，真的是數錢數到手抽筋。

不只有巨額的稅收超徵，前瞻特別預算8400億元、防疫紓困特別預算8400億元，海空戰力提升特別預算2372億元、F-16V採購特別預算2472億元，合計近2.1兆元，這些債留子孫的錢，目前執行效率如何，蔡政府有責任向人民說清楚。

不論外界如何大聲呼籲，超徵的稅收應該要還稅於民，蔡英文就是不肯承諾；相反地，蔡政府對自己人卻大方到宛如暴發戶，新竹棒球場的預算從3.5億元飆至12億元、數位發展部預算高達217億元等，據報導都是挪用自前瞻預算，不但不合預算使用規定，且問題一籮筐。新竹棒球場砸大錢興建，至今仍無法正式使用；數位部自去年8月掛牌以來，運作已超過4個月，除了一個民間到處可見的外賣系統，唐鳳主委率領幾百位數位科技專家，到底做出了什麼名堂？

蔡政府的easy money太多了，富得流油卻對人民摳得要命，此次「還稅於民」的政策髮夾彎，民眾後續必須繼續施壓，一定要逼蔡政府把超徵的錢花到哪裡去都明確地公開交代，是否做到她所說的「錢要用在刀口上」，免得這個黑心政府把人民的血汗錢偷偷自肥去了。（作者為作家）