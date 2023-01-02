《如果有一天我將會離開你》，因為太喜歡這個版本的海報，作者定做了一幅無框畫掛在家裡。（作者提供）

2022年的最後一天，我的某購票APP會員黑鑽資格的最後一天，雖然只要再消費91.1元（人民幣）就能保住黑鑽資格，但我滑來滑去也沒有想看的電影，於是只好作罷。

2022年過去，自己都覺得枉稱影迷和電影自媒體人，這一年的看片量是銳減的。更多的時候，是在對電影的憂心忡忡中度過的。同時，因為疫情的關係，這已是我連續第二年沒有出省去參加任何電影節或電影放映了。遙想在疫情初起的2020年，我還去了上海、金雞、絲綢之路三個電影節，之後的電影生活，就是蹲守在家鄉的電影院了。

雖然多年來是一個依靠豆瓣工作的人，但卻一直不是豆瓣打分狂人，今年也是。我去看了一下我的豆瓣，只為一部電影打過分，幾乎可以忽略不計。

我也負氣買了這個網紅過一陣的帆布包（中國電影全部玩完），現在回頭看來，更多的是一種行為藝術吧。

負氣買了這個網紅帆布包。（作者提供）

非常平庸的一年過去，我的2022私人片單很簡單。因為這一年我也在同步做每週的院線新片推薦視頻，所以我的片單絕大部分是院線華語電影，會加上一丟丟我所研究和關注的台灣電影，排名不分先後。

●《隱入塵煙》/上映時間：2022年7月8日/導演：李睿珺/主演： 武仁林、海清、楊光銳、趙登平

我大概發動了我居住城市的潛在目標觀眾高達20人次去影院看了這部《隱入塵煙》，再由他們看過之後的強烈推薦而間接影響的人數就不可計算了。

以往的年份，來邀請我投票選出當年度華語最佳電影的活動，每年都有四五家。今年我發現這種活動幾乎絕跡了。一方面是今年實在乏善可陳，一方面是這些評委哪怕你候選名單沒有《隱入塵煙》他也會選《隱入塵煙》，多尷尬，所以就還不如不做了。但可以肯定的是，《隱入塵煙》一定會出現在很多影評人和影迷的年度私人榜單中。

關於《隱入塵煙》的各種好，看得很多了，我就說我自己喜歡它的一個原因，就完完全全屬於電影。那些充滿生命力的畫面，那些只有在大銀幕上看才會觸動人心的燈火光影，還有伊朗作曲家裴曼·雅茨達尼安很是節制又暗湧著無盡生命力的配樂，都非常非常地「電影」。這也是為什麼《隱入塵煙》都已經上了流媒體平台了，影院的票房反而逆襲的一個原因吧。

不想談《隱入塵煙》後來真的隱入塵煙的事件，只是替沒有看到它的人惋惜。如果2022年只有一部值得代表和回憶的華語電影，我選它。它在華語電影編年史的2022年中，是抹不去的存在。

●《海的盡頭是草原》/上映時間：2022年9月9日/導演：爾冬升/主演： 陳寶國、馬蘇、阿雲嘎、王鏘、艾米、羅意淳 、王楚然、黃堯、白宇帆、 曹駿、張銘恩、丁程鑫

雖然這可能是爾冬升導演進軍內地市場在商業上最不盡如人意的一部片子，但那又如何呢，至少爾冬升導演真的在求變求新求突破，總比有的導演守著自己的優勢項目都一點點無痛地「墜落」好太多吧。

這部電影我看到的是片裡片外關於「承諾」的註解——片中是草原人民在困難時期撫養數千孤兒的承諾，片外是爾冬升導演對於演員合作的一諾千金。爾冬升導演2020年參加了一個表演真人秀節目，承諾說要找節目中的演員馬蘇、王鏘、曹駿、張銘恩、丁程鑫等拍戲，結果他真的應允了。

另外還要說的是，馬蘇在《海的盡頭是草原》中的表演真的很出彩，這應該是今年華語女演員表演中的一個遺珠式的存在。

●《叫我鄭先生》/上映時間：2022年11月11日/導演：鄒德全 /主演： 塗們、王真兒、林雪、高捷

《叫我鄭先生》是片荒之後我進影院看的第一部電影，「驚喜」到有點意外。

在看《海的盡頭是草原》的時候，覺得有好幾個角色都應該找草原戲之王塗們老師來演，沒想到塗們出現在《叫我鄭先生》當中，這部電影也成為他的遺作之一。從拍攝時間上來推算，這部電影很可能拍攝於塗們2017年獲得金馬影帝之後，2018年在金馬擔綱頒獎嘉賓之前的一段時間。這部電影後半段全部在台灣取景，美麗的環島風光，讓很多台灣電影粉絲大感驚喜。

《叫我鄭先生》的導演鄒德全是新人導演，如果真就看全片來看的話，會覺得太平順了，以至於好幾個朋友和我有一樣的感覺，就是到了中段都要打瞌睡。但整個故事的展開，很多小細節的鋪陳，都是為了電影結束前的一個反轉。這個反轉非常不經意，但細想之下卻覺得設計得非常精妙，之前覺得平庸的一些場景，也突然一下變得有意思了。這樣精巧的劇本，近年也是不多見。

另外我對《叫我鄭先生》的私心是，女主角王真兒是我很喜歡的一位女演員，她演電影的機會不算多的，她的氣質和這部電影也是相得益彰。

●《還是覺得你最好》/上映時間：2022年9月9日/導演：陳詠燊/主演：黃子華、鄧麗欣 、張繼聰、王菀之、林明禎

2022年港片是一部接一部地創造票房奇跡，這些「奇跡」之中的《還是覺得你最好》（香港片名《飯戲攻心 》）能在內地上映，還是讓人覺得有點意外的。因為這部電影沒有那種所謂意義上在內地很有名氣的港星。不過能在大銀幕上看到「棟篤笑」的鼻祖黃子華的演出，也是很難得。但我個人的觀影感受就是，普通話的配音真的非常減分，後來上線流媒體後又看了一遍粵語配音版，才覺得「對味」了。

●《媽媽！》/上映時間：2022年9月10日/導演：楊荔鈉/主演： 吳彥姝、奚美娟、文淇、朱時茂、李曉川、楊恩又

《媽媽！》之所以讓人覺得好，是因為演員的表演太好了，母女兩人各拿一個影后，也是帶著遺憾的圓滿。但我覺得《媽媽！》的故事鋪陳，或者說劇本的呈現，都有硬傷，這個也是無法迴避的。所以這是一部典型的演員影響質感的電影。

●《瀑布》/上映時間：2021年10月29日/導演：鍾孟宏/主演： 賈靜雯、王淨、陳以文、 李李仁、魏如萱

要說到的這兩部台灣電影，都是2021年的電影了，只是2022年才能看到，所以都列入2022的片單。關於這部《瀑布》，各種討論也已經說得太多了，我自己的一點小感慨就是，王淨在《瀑布》中的表現真的非常好，如果賈靜雯得獎，那麼和她互為依存表演關係的王淨應該要一起雙黃蛋才是。藉著機會也為王淨鳴一下不平啦。

●《美國女孩》/上映時間：2021年12月3日/導演：阮鳳儀/主演： 林嘉欣、莊凱勳、方郁婷、林品彤 、曾寶儀、夏于喬

同為講述疫情中母女關係的《瀑布》和《美國女孩》，不能說誰比誰更好，但我個人對《美國女孩》更偏愛一些，就這樣。

●《漫長的告白》/上映時間：2022年8月12日/導演：張律/主演： 倪妮 、張魯一、辛柏青、池松壯亮、中野良子

歸根結底還是一部腔調電影，能看的還是演員的表演，或者說個人魅力。比如倪妮的那一段獨舞堪稱年度電影名場面。以及，明明是張魯一演得更對味一些，為什麼是辛柏青入圍金雞？

●《狙擊手》/上映時間：2022年2月1日/導演： 張藝謀、 張末/主演： 陳永勝、章宇 、張譯、劉奕鐵、黃炎 、王梓屹

誠然，有國師在，中國電影是不會玩完的。

●《如果有一天我將會離開你》/上映時間：2022年3月11日/導演：李亙/主演：齊溪、謝承澤、牛超、邱天、宋寧峰、陳永忠、張艾嘉

這部電影的大概來歷，是2016年的時候，李雪健的兒子李亙作為他研究生導師田壯壯的助理，去了《相愛相親》劇組，遇見了張姐張艾嘉。在張姐的鼓勵下，李亙把自己2007年在日本當交換生的經歷拍成了這部《如果有一天我將會離開你》，張姐親自擔任監製和客串角色。

因為太喜歡這個版本的海報，我跑到某寶去定做了一幅無框畫掛在家裡。

《如果有一天我將會離開你》可能注定是無法大賣的溫情電影，實際上它也只賣了400多萬的票房，但這部電影卻是2022年中感動到我的一部片子。後來電影上線流媒體，我又去看了兩遍。電影中有各種各樣的感情關係，其中那對日本老夫妻對於生死的態度，讓人不禁破防。

出發去日本拍這部電影的前幾天，從小將李亙帶大的姥姥去世了，不知電影中的這位奶奶，是否是李亙對姥姥的一種溫暖的告別方式？

《如果有一天我將會離開你》可以說是全員表演都很讚的一部電影，這在2022年華語片中是極少見的。謝承澤、牛超、邱天這樣的年輕演員雖然沒有靠這部電影走紅（在其他娛樂領域很紅），但相信他們會有美好的電影未來。當然，電影中最好的表演，最佳的戲核，來自2022年事業運好到飛起來的齊溪女士。

齊溪在這一年憑借《奇跡 笨小孩》拿到金雞獎，上了《乘風破浪》讓她的舞蹈才華出圈，她和王傳君的感情也終於公開並被大家祝福。但我個人覺得《如果有一天我將會離開你》的表演，其實比已經很優秀的《奇跡 笨小孩》更打動人。這麼說吧，如果《奇跡 笨小孩》的汪春梅是看片當時就直擊心靈的話，那麼《如果有一天我將會離開你》中的管唯，會讓人走出影院都回味好些時日。

我一直認為，有的八卦其實是可以幫助理解作品的。其實在這部電影中就有一個很八卦的點，那就是齊溪和前夫宋寧峰在片中演夫妻。今年宋寧峰突然因為《再見愛人2》出圈了，於是我又非常八卦地拉了一條時間線——2019年9月，齊溪和宋寧峰在社交平台宣佈離婚，好聚好散，相互祝福。《如果有一天我將會離開你》是2019年10月前後到日本拍攝的，也就是說兩人是宣佈離婚後（或中），一起拍了這部電影。我在看電影的時候一直有這樣的感覺，齊溪在這部電影中表現那麼出色，可能和這段感情的離散，和她面對的這個演員，也有一絲絲關係吧。

兩年多後，當《如果有一天我將會離開你》宣傳時，兩人依然非常坦然地參加，毫不避諱。

如果再順著這個時間線來看，離婚之後的宋寧峰，遇見了張婉婷，這就已經是《再見愛人2》的故事了。前些天宋寧峰在節目選擇了和張婉婷離婚。他在2022年的最後時刻選擇了以了結婚姻告別這一年，還是要祝福的。

其實宋寧峰2023年可能作品會小爆發一下，《燕交》下個月去鹿特丹，還有用膠片拍攝的《又是充滿希望的一天》，期待。

也期待齊溪被拖了好幾年的《莫爾道嘎》、《拓星者》、《一意孤行》等等明年都上了吧。

《如果有一天我將會離開你》片名來自華語對唱經典《無言的結局》中的歌詞「如果有一天我將會離開你，臉上不再有淚滴」。

這部電影講的是一種溫情的坦然的告別，我想，此刻我們對於2022年的告別，也應該是溫情的，坦然的，頭也不回的揮手再見吧。

（落山風）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）