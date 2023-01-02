總統蔡英文召開國安高層會議，政府初步規劃將1800億超徵稅收與全民共享，本被視為發現金有望；沒想才隔一天就被打了回票，蔡總統強調超徵稅收應優先協助高風險的國人與產業。

民進黨政府出爾反爾、朝令夕改，動輒髮夾彎，讓民眾空歡喜一場，也不是一天兩天的事了，但我們還是要大聲地喊出，總統大人你大大的錯了！還稅於民絕不是假議題，直接發現金更只是在財政紀律蕩然無存之際，還納稅人最基本公道！

首先，去年稅收超徵4500億，今年超徵上看5000億，數字雖耀眼卻不是政府的政績，實徵到的稅額遠超乎預算編列時預期，反而凸顯政府行政失靈，財政紀律淪喪，毫無管理能力的弊病。尤其苛稅猛於虎，讓許多中低收入與小商家族群叫苦連天，甚至為了繳稅還款去借錢，民進黨政府就這麼視若無睹嗎？

還有綠營官員稱將超徵的錢「平均分給每一個人」，只是圖「皆大歡喜」，應該拿去還債為宜。但我們想想，去年中央超徵的錢不也拿去還債了，為什麼政府的公共債務卻越還越多？國債鐘還一度飆破25萬了，如今每個新生兒一出生就背負24.7萬的債務。既然有心還債，怎麼還一再編列特別預算和連連舉債？

說穿了，「拿超徵稅收去還債」只是障眼法，用來迷惑學者與中產階級、受薪階級。左手還錢，右手卻猛借；特別預算氾濫且常態化，政府債務當然越借越多！新還的一小筆錢不就是拿來做大內宣政績的素材、包裝政府嗎？

否則，8000多億前瞻計畫特別預算，甚至防疫振興特別預算，對協助高風險的國人與產業、對振興經濟做了甚麼？為什麼需要拿納稅人的血汗錢來貼補？

振興經濟與產業，是政府該做而沒做的工作；挹注台電資源以解決嚴重虧損問題，也是因為政府錯誤的能源政策，或忽略通膨因素而未及時因應所致。綠營官員是不是說清楚講明白，為什麼不是由民進黨和綠營官員自行承受其政策錯誤的後果，而是由全民承擔？

取之於民、用之於民，直接發還現金給民眾，才是基本的分配正義，國外先進國家亦早已行之有年。如今，政府失靈，財政紀律渙散，竟拿民眾墊背，用大家血汗錢當政府小金庫？再次奉勸民進黨政府，早日還稅於民發現金吧！人民對無知、無為、無能、無感的四無政府早不耐煩了！

（作者為立法委員、律師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※