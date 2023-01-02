郝柏村院長在兩年多前（2020年3月30日）離開了我們，大家雖萬般不捨，但想到他已於2017年底受洗，成為基督徒，如今他息掉世上的勞苦重擔，安息在天家。我今年已經84歲，想到不久就能與院長在天家相見，心中的失落已減了大半。

我生命中的貴人

郝院長逝世時，他的長公子郝龍斌說：「他是我心中真正的一位英雄，永遠學習的榜樣。」這句話也是我想要說的：「他是我心中的英雄，永遠學習的榜樣。」台灣的政治人物，如果都能像郝院長一樣，那怕只是一點點，台灣就不會是現在這個模樣。

謝謝郝院長的栽培，邀我擔任財政部長。我很珍惜這個服務國家的機會，也很努力，曾被國外媒體評選為亞洲最佳財長。我有幸擔任財政部長，或許有人猜測我與郝院長有甚麼特殊往來？

其實在此之前，我與郝院長只有過兩次短暫的談話。一次是在圓山飯店，參加韓國國慶酒會，散會時剛好與郝院長走在一起。他跟我說：你是政壇的奇葩，我說「不敢！不敢！」很少人用「奇葩」這樣有學問的文句，我還特別去查了一下字典呢？

獲提拔擔任部長

第二次是在立法院總質詢時，他是國防部長，坐在我的前排，他回過頭來問我：「你真的要辭職嗎？」我說：是的。當時我正要辭經濟部政務次長職，媒體登很大。除了這兩次極簡短談話外，我與郝院長並無任何交往。後來再與郝先生見面時是在他辦公室，通知要讓我擔任財政部長。

為了不辜負郝院長的厚愛與提攜，我在財政部長任內，真的是拚命在幹。感謝上帝，總算有點成績，沒有辜負我生命中的這位貴人。

充分授權屬下

郝院長用人無私，只問才華。依照政府規定，各部會任命次長及局署長，都要報行政院核准。因此我都會事前拿著人事資料，去看行政院王昭明秘書長及郝院長。郝院長從來不多問，人事資料也只是翻一下，就欣然同意。他說這些重要職位，都是你們的得力幹部，你們說好就好，這樣你們才好辦事。

真是了不起的院長，這與官場上的習慣大不相同。很多時候院長對這些重要職位的人事，不但有意見，且會交辦他的同路人。曾經有人當到總統，連機關的科長或中學校長，都會交辦自己的人，以顯示他的恩寵。

行政院長就任時，依例都會到各部會去巡視，與大家見見面。來財政部巡視會議結束時，我們恭送院長。郝院長對我說：關於取消軍人薪餉及中小學教員薪水免稅的規定，你們可以考慮，但不要說我說的。第二天，媒體大剌剌的將我說的話登在報上，害得我尷尬萬分，趕快去跟院長道歉，沒想到院長很輕鬆的說：「沒關係！」

主動為部屬解決難題

後來有軍人投書報紙，反對取消軍人薪資免稅規定。我說，這些投書可能多數是軍方鼓勵其同仁寫的。此話當然有語病，因為我也沒有證據。國防部對此反彈，我趕快去國防部致歉，事情也就結束了。

但後來我才知道，是郝院長去知會，盼國防部將此事告一段落，不要再提了，事情才結束的。我真的很感謝院長，這樣的事，他都能體諒，並協助解決。你能說他不是一位好院長嗎？

治安內訌

郝院長上任時，台灣治安非常壞，大老闆不敢開名牌車，常自己當司機，讓司機坐在後座當老闆。老闆西裝舊舊，打油條式領帶，家裡庭院深鎖，圍牆上有鐵絲網，可能還通了電的。

郝院長決心整頓台灣治安，每星期借行政院旁邊新聞局會議室開會，名為治安會報。財政部因關係到海防，可能有槍械走私，所以財政部也是治安會報的一員。每次開會院長親自主持，我們亦都親自參加，效率極高，沒多久，台灣治安就煥然一新，所以當時行政院被稱為是「治安內閣」。

總之，郝院長是我們大家心目中真正的英雄，是我們永遠學習的榜樣，更是我個人一生中的大貴人。現在他離開我們已二年多，但是我們對他的懷念卻是有增無減！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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