去年底的跨年夜，行政院長蘇貞昌推出「太狠了」政績影片，內容提到嚴防非洲豬瘟、同婚專法、口罩國家隊、班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化等，這支另類風格「狠個人」的政績影片放在臉書和正常政績擺在一起有點違和，不過放在Line粉絲群倒是很速配。蘇有多狠？距離前一次Line粉絲群的訊息是10月4日，他替民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵站台拉票，貶抑國民黨林姿妙，則有意料之外的亮點。

操作蘇貞昌「這個男人太狠啦！」吹捧的是蘇貞昌「很厲害」的意思，但是真實的評斷也是如此：蘇貞昌這個閣揆真的「有夠狠」。首先是相隔3個月空窗期才又在Line粉絲群發文，不免讓人懷疑是小編太懶惰，還是民進黨選戰期間陷入水深火熱，蘇貞昌竟然沒有衝衝衝，對黨而言、對林佳龍開拓新北市票源而言，真的有夠狠！

其次，當時他大讚宜蘭民主聖地，卻大酸特酸「現在宜蘭人的標準降低了？價值觀改變了？林姿妙涉貪被起訴還低頭跑給記者追，怎麼林姿妙的滿意度還滿高的？」這樣講話太刻薄，不過符合蘇貞昌的一貫作風，身為閣揆的蘇貞昌帶頭打擊在選前起訴林姿妙貪汙、圖利，挾著行政院、司法之威，助攻民進黨江聰淵打擊林姿妙，也的確「有夠狠」！

不過，凡事狠過頭就會讓人反感、讓人討厭。最後選舉開票結果，林姿妙是11萬9421票、得票率50.76%，江聰淵是9萬6779票、得票率41.13%。蘇貞昌行政不中立，雖然「有夠狠」！不過宜蘭人討厭政治打壓這一套，以過半數得票力挺這位被執政黨不屑、霸凌的歐巴桑縣長連任，民主聖地的選民毫不留情地下架民進黨江聰淵，當然也狠狠打臉「有夠狠」的蘇貞昌。

在敗選後換閣聲浪排山倒海之際，蘇貞昌這個時候推出「太狠了」政績影片，想必別有用意，快思慢想挑出這5項政績，難免引人更多聯想，例如：之前為黑幫小弟滋事開兩槍就震怒，火速拔官台南市警局長，現在台南發生開88槍，鬧得全國皆知卻悶不吭聲，對待台南市民有夠狠！

又例如：縱容蘇家女兒標政府案子、給孫子買漫畫報公帳，慷納稅人之慨，也有夠狠！放任嫡系、行政院發言人丁怡銘做哏圖修理牛肉麵業者、在野黨、嗆聲立法院長游錫堃辦公室秘書，哇，這也是超乎正常人想像的狠啊！

蘇貞昌還記得剛上任擋非洲豬瘟的狠，卻無視現在長榮航空地勤人員集體請假怠工，造成航班大亂、旅客怨聲載道，這個時候反而坐視不管，幹勁不見了，腦袋只想著保住官位？狠到讓老百姓發笑不止吧。

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