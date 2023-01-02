美國的智庫舉行年度「台灣會議」，邀請台灣政府官方代表與學者討論能源安全的議題，官方代表暢談台灣的廢核經驗，以及宣稱廢核不導致台灣缺電！有勞智庫費心邀請對台灣能源政策持不同看法的學者與會，說明台灣電力供應危機與減碳無著的實際窘況，會議主持人順勢在結語時不客氣用「簡直瘋狂」批評台灣的非核政策，還強調這不是失言，而是忠言逆耳的警告。

國際政治有太多的實例，可以斷定美國一切作為均以美國利益為出發點，「美國第一」為目的。現階段，美國的期待是台灣有足夠的韌性，守住第一島鏈。將台灣武裝成刺蝟，讓台灣與侵略者玉石俱焚，是他的如意算盤。但台灣政府執意推動非核家園政策，大幅度的增加天然氣發電比例，忽視能源供應安全，成為台灣國家安全不堪一擊的軟肋。若兩岸起了爭端，輪不到真槍實彈的上場，台灣已因被封鎖，沒有能源而土崩瓦解，美國的策略豈不功虧一簣。

能源政策規劃是選擇題，不是是非題！能源選擇是風險的選擇，風險有三個要素，事件、事件發生的機率、與事件發生後的損失。風險無法避免，決策的正反兩面都有風險，可以降低風險的措施也是決策的一部分。風險評估是理性的，但風險的選擇是感性的，是有可能被操作扭曲的。

各國因為自然環境與地緣政治狀況的不同，能源政策所考量的風險不同，也形成不同的能源政策。能源政策的形成除了風險考量外，還牽涉到資本家的利益，與政客的算計。當能源政策、政客的算計、與資本家的利益緊密的結合後，能源政策對國家、社會、與民眾的風險只剩下口水。

台灣是海島、無自產能源、孤立電網，地狹人稠，經濟依賴工業產品出口、製造業耗費大量的能源、不友善的鄰國、能源進口路徑可能被封鎖、碳足跡影響產品競爭力。理性地來說，台灣能源政策規劃原則非常簡單明確，多元化、燃料的供應無虞、價格的穩定、與低二氧化碳排放。

先不論大幅度擴展再生能源對生態環境與景觀的影響，再生能源確實是台灣的首選，但土地資源不足，再生能源發展的極限是可以估算的，年發電量仍否達成20%，都有風險，還要奢談2050的碳中和。孤立電網夠承受不可調控電力的比例，是無可爭議的科學事實。儲能技術沒有跨世代的突破前，鴕鳥般的過度發展再生能源，只是在自欺欺人，燃燒民脂民膏。

執政黨推動非核家園政策，廢棄可提供無碳電力的核電設施，大幅擴展風電與太陽能光電。為替換停止運轉的核電廠、淘汰高汙染的老舊燃煤電廠、效率較低的燃氣電廠、搭配不可調控的再生能源，未來七年要興建 15 座大型燃氣電廠。2022年1部，2023年2部，2024年 4 部，2025~2028 每年2部。目前再生能源的建設進度已經大幅的落後，規劃2022年9月商轉的大潭8號機，至今尚未完工。這15部燃氣機組都有工期延宕的風險，工期延宕會造成缺電與限電，台灣的經濟與工業生產能夠承受缺電與限電的風險嗎？。

即使電廠蓋好，沒有天然氣，電廠只是裝飾。台灣目前天然氣接收站有兩座(永安與台中港)，規劃中有5 座，目前三接工期延宕，最快114年6月才能供氣營運，四、五、六接都還在進行環評程序，報載台電已延後四、五接的預算編列。網頁上找到經濟部能源局的資料，顯示目前營運的一接與二接都容量超載運轉。長時間的超載運轉，沒有故障的風險嗎？安全嗎？天然氣接受站能夠蓋好，並不代表能夠找到液態天然氣輸送船，俄烏戰爭帶來的衝擊就是血淋淋的事實。搶到天然氣船，氣能不能到達台灣，還得看台灣海峽通不通。能源局自己說的，「… 天然氣安全存量天數，2019年至少為7天，2027年達14天」。美國智庫批評台灣能源政策「簡直瘋狂」，就是因為台灣的能源政策蓄意的忽略顯而易見之能源供應穩定的風險。

天然氣發電成本，超過80%為燃料購買，天然氣價格增加一倍，燃氣發電成本成為1.8倍。天然氣價格與國際政經情勢息息相關，天然氣的供需與價格能為戰爭的武器，俄烏戰爭爆發後，天然氣價格的飆漲就是實例。天然氣價格上漲，會帶動燃煤價格的升高。電力系統中有高比例的化石燃料發電，要承擔電價大幅度波動的風險。

要讓台灣電力系統儘快地脫離泥沼，滿足國際社會對減碳的要求，以及達成2050年碳中和的目標，將核能發電納入能源政策的規劃，是唯一的途徑。短期是將運轉中核電廠的延役至60年與核四廠商轉，中長期是在台灣興建小型模組化反應器。

「非核家園」是民進黨的黨綱，民進黨政治人物反核，可以說是服從黨綱。國民黨政治人物反核，甘願授人以柄，鸚鵡般的替民進黨的政策擋子彈，該是精算選舉的風險。2018年「以核養綠」公投獲得589萬的同意票，與反對票的比例約為6:4，等同於大多數民眾同意於2025年後繼續使用核能，有志2024年參選的人，該知道，起風了。2023年是台灣的大選年，在缺電與限電的陰影下，相信能源政策會是重要的議題，核能會是議題的核心，政治人物在說明立場前，先要想想台灣要如何因應不採用核能的風險;供應的無虞、發電成本的穩定、及二氧化碳的減量。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）

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