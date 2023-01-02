今年台北市的跨年晚會被罵到臭頭，不僅101煙火受天候影響大打折扣，跨年晚會大咖也沒有，像是在打歌，民眾在淒風苦雨之下受了將近一個小時罪，反倒是附近大樓窗內男女的春宮秀搏去不少眼球。

台北101煙火秀向來是台北甚或世界著名的焦點，今年卻屢屢出錘，CNN甚至在轉播時把台灣打成泰國，連首都也變成了曼谷，這不是一句「貽笑大方」就能了事，問題是台北101還要永遠這樣下去嗎？

因為造形所限，所以每年觀眾都要觀看這世界最大的｢奶瓶刷｣和｢雞毛撢子｣，數十年如一日，鮮少變化。台北101早已不是世界最高大樓了，目前排名在10名之外，新鮮感早過，如果不精益求精想辦法突出，或許人們早忘了這曾經是全世界最高的摩天大樓。

跨年表演亦無出奇之處，有人說是為避免韓國梨泰院踩踏事件重演，其實101附近腹地廣闊，人群疏散根本不是問題，節目不精彩觀眾也看得意興闌珊；有人怪罪新上任的市長蔣萬安，上任才5天說這話也好意思？明擺著就是前任存心擺爛，不想好好搞，隔一條河的新北｢歡樂耶誕城｣多熱鬧！兩相對比，勝負立現。

有心和無心，一場跨年秀完全暴露出來。

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