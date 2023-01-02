蔡英文總統在元旦談話釋出善意，表示願意對中國疫情提供協助；她同時也強調，戰爭從來不是解決問題的選項，企盼以對話合作來共同促進區域的穩定發展為目標。蔡總統特別指出，中國領導者習近平近日的新年賀詞提到「兩岸一家親」，「是用一個比較和緩的方式來表達」，頗有投桃報李的味道。由於民進黨在此番九合一地方選舉老生常談「抗中保台」重挫，準總統候選人賴清德在選後提出「和平保台」，可以看出未來大選基調將改弦更張。

台灣在《馬關條約》割讓日本，二次大戰後盟軍交由中華民國政府接收，國民黨在內戰挫敗渡海避秦。當年拿破崙席捲伊比利亞半島，西班牙在拉丁美洲中殖民地的紛紛獨立，葡萄牙在南美洲的殖民地巴西則是海外託孤，「中華民國到台灣」比較像是後者，強調繼承中國歷史朝代遞嬗的正統。蔣介石誓言「反攻大陸」，蔣經國則調整為「三民主義統一中國」；李登輝宣布終止動員戡亂時期，雖言「國家的統一」，他的「中華民國在台灣」其實是「兩個中國」。

中共一開頭把台灣人等同於朝鮮人，毛澤東還誓言協助掙脫日本殖民的鐵鍊而獨立，等到中華人民共和國成立，「武力統一」（武力解放、血洗台灣）成為台灣人的夢魘。鄧小平主政開放以來，僅管強調韜光養晦，仍然高唱「和平統一、一國兩制」，江澤民的生聚教訓與胡錦濤的發奮圖強專注「和平崛起」。習近平雖有「中國夢」、及「百年未有之大變局」，大戰略安內攘外，看不出挑戰美國獨霸地位的企圖心，對台灣訴諸「同屬中華民族」則是空谷足音。

進入二十一世紀，美國因為九一一恐攻聚焦中東及南亞，東亞儼然西線無戰事，等到歐巴馬倡議「重返亞洲」，中國已經悄然崛起。陳水扁上台有「四不一沒有」、力邀胡錦濤「大膽喝茶」，甚至於有「各表一個中國」的玄想，終究以「一邊一國」收場，也就是以「華人國家」自我定位。馬英九拿「九二共識」虛與委蛇，兩岸以經濟交流降低政治敵意，不過，難說究竟雙方是互補、互賴、或片面倚賴，終於有太陽花反服貿協議運動，蔡英文政權趁虛而入。

在商言商的川普反中，多次軍售台灣；拜登反俄，軟索牽豬中國，視台灣為烏克蘭。由於「香港送中」，「一國兩制」被退貨，「習五條」的「同胞心靈契合」明日黃花，繞島軍演更加頻繁，二十大以後的具體政治方案還有待觀察。「抗中保台」雖然幫助小英連任，地方選舉卻行不通，賴清德的「和平保台」應運而生，然而究竟什麼是和平、及如何獲致和平，必須進一步說明，否則，由「親中愛台」飛象過河，不要說對岸，連支持者都不免質疑選舉口號。

癥結在於中國把台灣視為必須收復的失土，當下民族主義凌駕社會主義，沒有一位領導者膽敢承擔歷史責任。話又說回來，台灣異於港澳彈丸之地，軍演徒增反感、武取勢必兩敗俱傷。或曰，民主國家不打民主國家，弦外之音卻是想要推翻中共的「和平演變」。台灣獨立推動者多半寄望美國的關愛眼神，不知不覺自我矮化而失去自主性。民族自決是普世價值，有志者應該致力說服中國人，台獨不僅對中國沒有壞處、甚至於有好處。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）

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