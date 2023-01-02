大陸領導人習近平2023年新年賀詞，對台灣喊話「兩岸一家親」，未重複他在政協新年茶會上「與台獨鬥爭」的發言。大陸對台一向「軟硬兩手」，當解放軍戰機不斷穿越海峽中線，甚至進入我禁航區，國家領導人釋出溫和言論，顯然經過考量，也有政治意涵。

對台工作需新思維

無獨有偶，剛升任中共外事辦主任的王毅，在黨媒撰文中提到「著力提升國際傳播力和話語權」、展現「可信、可愛、可敬的中國形象」等新觀點，中共外事辦為涉台領導單位之一，王毅的新表述在對台工作上應同樣適用。習近平重申兩岸一家親、王毅要展現中國大陸「可信、可愛、可敬」新形象，希望能成為大陸對台政策的新方向。

大陸仍希望和平統一，但去年8月大陸對台第三份白皮書坦承，台灣民眾對大陸、對統一懷有「疑懼」心態。認識問題只是第一步，如何化解這種心態，考驗著大陸的戰略耐心和政治藝術。以民進黨政府延長役期為例，民眾固然有「青年上戰場」的憂慮，但並不反對美台深度合作、也不排斥加強軍備。這種心態不宜輕率以「台獨」、「獨台」或「拒統」概而論之，若用中性的概念形容，是一種「保台」的意識。

民進黨九合一選舉慘敗揭示了「抗中保台」路線走到了盡頭，抗中無法保台，已經成為台灣主流民意的深刻認知。賴清德選後以「和平保台」的概念試水溫，民進黨內、外雜音不多，說明了綠營也在反思「抗中保台」的問題。事實很清楚，「保台」並無爭議，爭議的是如何「保台」。

台灣社會「保台」意識幾經流變，最早可追溯到日據時代對殖民者的反抗，光復後轉變為對國民黨高壓統治的不滿，因而出現黨外運動與後來的民進黨。民主化後，在陳水扁操作下，「保台」與統獨掛鉤，隨著大陸崛起、兩岸實力對比懸殊，更廣泛意義的「保台」是：希望保留既有的制度、價值和生活方式，「維持現狀」與「保台」產生了邏輯上的聯結。

台灣特殊歷史境遇下產生的「保台」意識，本質是一種強烈的不安全感與當家作主的意願。兩蔣時期，退守台灣的中華民國政府，國際人格遭到西方拋棄，但在大陸幾十年文武並用的促統壓力下，美國又源源不斷給予台灣軍事安全、社會價值、教育文化等扶持，台灣社會自然而然產生了「親美保台」的情感。大陸促統壓力愈大，台灣就愈希望藉助美國的支持達到某種「對沖」或「平衡」，這無關民族大義或歷史情感，只是不安全感驅使下的本能選擇，回到人性比較容易理解。

台灣可以成為橋樑

借用大陸的辯證唯物觀，因為過去40多年「親美保台」是兩岸關係的「次要矛盾」，美中關係雖幾經波折，但始終以交流合作為主調，台灣在美中之間可以自如地扮演橋樑角色。如今情勢不可同日而語，美中關係進入結構性對抗、戰略性互疑、限制性交流的局面，「親美保台」就成為兩岸關係的「主要矛盾」。這就是中共在二十大報告中首次將「台獨」與「外部干涉」並陳的意義所在。簡言之，北京向台灣社會發出明確訊號：「親美只會害台」。

一旦台灣淪為美中世紀對決的祭品，將是中華民族的悲劇，這不是「中國式現代化」應有之義。「中國式現代化」是台灣在內所有中華民族的共同使命，最理想狀態是以中華文明為核心的包容性現代制度模式，既不照搬西方，也不重回毛式階級鬥爭與大鍋飯主義，而要由兩岸摸著石頭，共渡「融一」之河來實踐。

秉持習近平新年賀詞，對台工作單位要創新思維，爭取對台話語權。好的政策要有正確的論述，民眾才會接受。例如，大陸常講「保留武力選項，只是針對台獨和外部勢力」，如果換一種方式表述：「只要反對台獨、共促統一，就不考慮武力選項」，不僅可以消解台灣民眾的不安全感，也會讓台灣社會真正思考「統一有好處」的真諦。爭取對台話語權是改善兩岸關係的第一步，也是最重要的一步。