正在各地與黨員座談、參選民進黨黨主席的賴清德必須說明，若當選總統，他會不會在任內宣布「法理台獨」，這是身為執政黨主席與總統候選人難迴避的課題。若說「務實的台獨工作者」指的是他將很識相地不宣布台獨，因為時機未到，那更必須說清楚將如何在任內為台獨鋪路，會採取哪些具體措施；若現在不說，當選後也不做，就不算是台獨工作者而是放棄台獨，所謂「務實」兩字只是騙票。

這困局不是賴清德的專利，任何競逐總統者都要面對。代表綠營者，必須固守基本盤且往中間靠攏，只能抓著「台灣／中華民國」，迴避台獨而不能否定台獨。藍營的大陸政策在大選中也會很辛苦，難以清楚表態，可能連「九二共識」4字都只能含糊地說，試著用「黨綱已寫明」輕輕帶過，因為近幾年來民調很清楚，民眾不知道九二共識為何，但九二共識就是不利於選舉。九二共識還不是兩岸定位的政治安排，僅是階段性、事務性協商的基礎，就被汙名化成為毒藥，當此形勢下，藍營當然不能提出有目標的兩岸關係主張。

綠營的難題是「台灣中國、一邊一國」，目標清楚，可以用來詮釋現在，也用來定位未來的明確口號，但民進黨不敢用。藍營難題是，有階段性的務實倡議，沒有未來目標。藍營說中華民國是台灣的最大共識，綠營說中華民國台灣是台灣共識，兩者交集於中華民國4字，台灣社會看似有公約數，但整個台灣面對大陸並沒方案。

面對台灣，中國大陸則有方案，在鄧小平的一國兩制基礎上，1992年江澤民說兩岸談判：「…在商談中，可以吸收兩岸其他政黨、團體和各界有代表性的人士參加」；2000年中共第二份《台灣問題白皮書》則把談判的步驟與前提都說明白，先對話，再程序性商談，解決正式談判的名義、議題、方式等問題，進而展開政治談判。

近兩年來大陸學者與官員的講話討論「一國兩制、台灣方案」時，還幾度觸及統一後的安排，雖還未見到全貌，沒有成龍配套、經過各單位一起討論過的具體定案構想，但對岸不靜靜坐等「與台灣各界共同商討一國兩制台灣方案」，其腹案逐步成形。

大陸有方案，台灣沒方案，大陸可以依其方案揭示的目標來決定政策措施，檢討兩岸關係進展；台灣的政策措施多是反應式的操作，看民意風向、看美中壓力。

台灣政黨為了勝選不能把兩岸關係講清楚，台灣社會則不缺倡議。施明德、蘇起、洪奇昌、焦仁和、陳明通、程建人、張五岳曾聯名提出「大一中架構」，呂秀蓮提過「一個中華」，媒體前輩黃年對「大屋頂中國」深刻論述，這些主張皆是以中華民國的存在為前提，大膽跨出，大陸智庫對此質疑是兩個中國，但其官方並沒嚴正否定過。大陸智庫也有聲音討論如何面對中華民國，主張超越傳統民族國家的主權概念，這類聲音發表之前中共官方都知道、沒否定。

兩岸關係未必是死結，但當下有幾個門檻跨不過。第一、大陸壟斷一中與中國的詮釋權，現今台灣社會聽到一中就反彈，一中是選舉毒藥。第二、如何讓大陸有空間把現實上的「二中」詮釋為「一中」？同時台灣把大陸口中的「一中」理解為「二中」？如此中華民國才得以持續存在，否則就只有被統與台獨。第三、必須要有草根運動。任何高明的兩岸關係設計一定要有由下而上的過程，在運動中倡議，不是專家說了算，畢竟專家共識不等於台灣社會共識。

當藍綠白等政黨以勝選為目標時，總統大選談兩岸關係一定避重就輕，除非有魅力型人物競逐，願意推動兩岸關係倡議，其有相當的政治號召能力、本土色彩夠、實力足以威脅藍白綠任一方，否則2023年政壇辯論兩岸關係都只是虛招。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）