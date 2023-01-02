民進黨立委大炒「還稅於民」，高喊發現金或消費券，卻遭蔡總統潑了盆冷水，定調「錢花在刀口上」，讓民眾的期待落空，綠委本想「發紅包，換選票」，卻反而引火自焚。

去年超徵的稅收究竟該不該還稅於民？這得從頭溯源，去了解超額的稅收究竟從哪裡來？一般而言，政府每年的支出都會先估算「有多少錢可以花？」、「錢從哪裡來？」，先有了財源再決定可以花多少錢？如何花錢。

但蔡英文上任後，許多原該編列在總預算的支出，都以特別預算的方式將財源改以舉債支應，就算今年稅收比預算數多出4500億元，若將總預算與特別預算併同計算，還是短絀，今年度國債總額還將達到6兆6千多億元，政府爽爽花，卻把債務留給後代子孫。

為健全國家債務，《預算法》與《公共債務法》都明定，稅收超徵必須用於減少借款或增加還款，就是擔心景氣好的時候，執政者拚命把錢花掉，等景氣差的時候，又要舉債來支應開銷，但執政者卻常透過其他立法來規避。

尤其每兩年就有一次地方或中央選舉，為拉攏選民，選前各種加碼「送紅包」的口號愈喊愈兇。扁政府時期拚命加碼老人津貼和老農津貼，等逐步年金化之後，馬政府和蔡政府又拚命開出消費券、三倍券、五倍券，名目不同，但同樣都是為了討好選民。

此次超徵的4500億元，扣除法定應分配給地方政府的稅收700億後，中央的部分約有3800億元，蔡英文去年底召開的國安高層會議中，定調將其中1000億元撥補作為勞保及健保基金財務缺口，並挹注台電作為能源上漲但電價不漲的補貼，兩者分別可減輕勞健保和台電財務壓力。

另外拿1000億元投入擴大公共運輸補貼、加碼照顧失能民眾、讓銀行「雨天不收傘」的貸款利息補貼等七項「加強韌性經濟方案」。剩下來的1800億元，因預估今年景氣會更差，準備拿來紓困，「優先協助高風險的國人與產業」。

如果沒有民進黨立委之前拚命喊話「還稅於民」、「普發現金1萬元」，行政官員跟著放話「發N倍券」，這樣的政策規畫確實有助台灣面對即將來臨的經濟風暴。

但民進黨九合一敗選，讓過去最擅長的「抗中牌」、打黑金、抗威權、轉型正義牌全都失靈，眼見今年即將面對2024立委和總統大選，民進黨支持度直直落，黨內政治人物人人自危，只好拿出可以立即攏絡人心的「發紅包」手段來爭取支持。

漫天帶風向的結果，讓民眾已有「還稅於民」、「全民共享」的高度期待，府院在黨內剛「點火」時不立即滅火，反而透過放話，不斷助燃火勢，此時才想縮手，恐怕全民的怒火還會進一步燒到明年的選舉。