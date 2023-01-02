先說結論。處理不好兩岸關係的中華民國總統，是無能的總統。讓台灣步入險境的總統，更是失敗的總統。

我再談蔡英文決定延長義務役為1年的事。蔡英文長達745天不面對記者後，在美國壓力下，不得不在去年底宣布延長役期。儘管其扈從學者媒體與1450全面出動，稱頌蔡英文好像多勇敢、做了別人不敢做的事似的，但卻無法遮掩「台灣即將陷入危險，蔡政府無法再持續愚弄人民」的窘境。

也因此前總統陳水扁出來「救援」，批馬英九前總統推動全募兵制。然而，我認為馬前總統根本無需回應。事實上，許多網民早就翻出資料，直指陳水扁當年的政見就是全募兵制，「目標修憲零個月免當兵」。當時陳水扁親信、立委羅文嘉更說，「連戰主張的3個月徵兵役期浪費國家資源、浪費年輕人寶貴的時間！」

台灣走到義務役要延長的時刻，是蔡英文的失敗。陳水扁出手救援，無論動機為何，都無法掩蓋這一點，馬英九也不需要去解釋。相反地，要對國人解釋的是蔡英文，有幾件明確的事項，她都必須對國人交代清楚：

一、台海何以走到兵凶戰危，非得徵兵上戰場的程度？

多年以來，推動募兵制是國民黨、民進黨兩大黨的共同政見，陳水扁甚至還主張全面廢除軍訓教育，終結「全民皆軍訓」的年代，甚至連基礎打靶課程都取消，如今卻忽然喊出「全民國防」，彷彿「一夕回到解嚴前」，到底出了什麼事？

如果用大白話，就是蔡英文任內搞砸了兩岸關係，才變得如此風聲鶴唳，不是嗎？那麼，與其去討論募兵制兩大黨要擔多少責任，不如去追問，蔡英文為何要片面廢棄、汙名化兩岸共同政治基礎（俗稱「九二共識」）？

二、戰爭如果爆發，義務役要面臨什麼，蔡政府有沒有說實話？

蔡英文記者會的簡報資料，以及側翼全力帶的風向，稱役男是「守備部隊」，好像只是支援作戰、協助民防，讓役男有錯覺，如果爆發戰爭，自己頂多只是從旁協助，只是在後方支援，很安全的。但是這是刻意誤導，沒有說實話。

前民進黨立委郭正亮已經揭露，蔡英文公布的所謂義務役「支援主戰部隊」，就是去當「海岸守備隊」，簡單講就是去第一線灘岸決戰，拖延解放軍的時間，當人肉盾牌抵禦登陸的共軍，「這群人就是注定要犧牲的，去當炮灰的！」

郭正亮並沒有說錯，軍隊設計並無區分主戰部隊或守備部隊，真正爆發戰爭，都是要上前線的，該上陣的還是要上陣，從來沒有什麼主戰、守備部隊之分。為什麼蔡英文與側翼要刻意誤導役男與家長？

三、台灣為美國做這麼多，到底換到什麼？

現在台灣輿論已慢慢公認，蔡英文是史上對美國最言聽計從的總統。從開放含萊克多巴胺美豬進口，到同意台積電被迫赴美設廠，到在美國壓力下延長義務役至1年，但是原本美國國會通過的軍援最後變貸款，甚至明年9月後，還要同意美國官員進駐台灣政府機構。

很多人批評，蔡英文這些舉措是掏空台灣、讓台灣變成殖民地，我不想這樣批評她，但我要問，蔡英文對美國做了這麼多，到底換到什麼？當初開放萊豬，蔡政府信誓旦旦說，美國會跟我們談簽署台美雙邊貿易協定(BTA)，與加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），現在呢？連影子都沒有！

我認為以上三大問題，蔡英文都無法回答。她只能繼續走「辣台妹」老路，在扈從文人媒體與側翼簇擁下，盡一切力量掩飾「延長兵役代表執政失敗」的事實，並祈禱2024年大選之前，台灣人不會發現這些騙局。

（作者為前總統府副祕書長）