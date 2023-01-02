新年伊始，中共外交系統重要人事已迅速就位。宋濤於去年底接掌國台辦主任；全國人大常委會任命駐美大使秦剛為外交部長，美國國務卿布林肯1日證實，兩人已經通過電話談了美中關係；王毅在黨媒雜誌上投書的身分已是中共中央外事辦主任，等同證實他已接替楊潔篪，成為中共外交事務第一把手。北京此次急於確定外交人事，應與想抓住中美關係可能稍縱即逝的機遇有關。

目前兩大國可能陷入修昔底德陷阱中，因此雙方都想管控衝突。說中共急，是因為按照中共黨國體制，政府官員原應於3月全國人大會議時才宣布人事，如今外交系統高層卻提前就任。這恐怕是因大陸面臨經濟不景氣的挑戰，而美台又很快會進入總統大選熱季，到時難免會操弄與中共的矛盾，涉美台事務的官員及早就位可預作因應。

由於中共處理美國外交事務的人事多屬老面孔，政策邏輯應可預知：北京要在避免衝突與維持大國尊嚴之間匍匐前進。雖有部分台媒評論新人事屬於「戰狼2.0」的布局，但其實相關官員在戰狼發言之外，還是有其外交手腕的。

例如，秦剛去年曾穿上美國第14航空軍飛行夾克，出席華府國家航空航天博物館紀念活動，大談二戰時期中美飛虎隊的合作。年尾又在美國右派的《國家利益》網站發文，重申中美關係不是零和遊戲，身段柔軟。

美國接收到了北京想務實控管衝突的訊號，也知道時機有限，畢竟美國經濟也不佳，未來大選又與此有關。國務卿布林肯立馬在1日與秦剛通話，雖僅表示雙方討論兩國關係，並保持溝通管道暢通，但這其實也是為他即將的訪陸之行預作暖場，顯示雙方都希望到時能達成具體成果。

但相對於中美近期全力避免衝突的祥和之氣，中國大陸最近的對台動作卻刻意區分對台灣人民與蔡政府的待遇。大陸國家主席習近平日前在新年賀詞提到「海峽兩岸一家親」，但沒有如去年賀詞提到「統一」，這是對台灣民眾的溫和講話。

但另一方面，卻以具體行動加大蔡政府的壓力。例如媒體報導，去年12月31日至今年元旦，共機疑似迫近桃竹外海24浬鄰接區空域，北部臨海飛彈基地警訊大響，各自實施戰備，我空軍也緊急調用在空戰機實施攔截。而新上任的國台辦主任宋濤剛發表題為《攜手奮鬥共創偉業》的新年寄語，說要在一中原則和九二共識基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。宋濤是習近平的人馬，他的起手式顯示國台辦未來在「統一」的議題上將更加著力。

蔡總統的元旦談話，針對大陸疫情向對岸釋出善意，表示「願意提供必要的協助」，但因為她隱含兩國論的立場，大陸官方恐怕是不領情的。

今年中美台關係也將面臨多種考驗，美國國務卿布林肯訪中將談及台灣問題、美國新任眾議院議長可能訪台、台美將展開總統大選競選

活動，大陸的外交新班底能否穩住中美關係，將攸關台海和平及世界局勢，大家拭目以待。

（作者為大學教師）