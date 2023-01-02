詐騙集團手法不斷更新，最近很多人接到的詐騙電話是說有人在戶政事務所代辦身分證或戶政文件。不要以為這只是詐騙集團的新花招，事實上，2個月前即有高達2300多萬筆戶政資料、2800多萬筆勞保個資外洩，並賣給詐騙集團，等於全台灣人的個資都被賣光光了。去年8月風光成立的數位發展部卻對此神隱噤聲，反而強力宣傳唐鳳部長的「點麵線」，怪不得數位部下設有「多元宇宙科」，莫非唐部長及下屬都在多元宇宙裡辦公，和台灣社會現況處於平行世界？

對詐騙視若無睹

這次戶政與勞保個資外洩等同於台灣總人口數，更不可原諒的是，洩露管道如何入侵、流向何處，主管機關至今仍摸不著頭緒，恐怕只能不了了之，民眾別期待主管機關會進行懲處，被騙上當的民眾也難申請國賠。至於未來資安維護是否能杜絕類似事件，多少人有信心？

數位部號稱要強化台灣數位韌性、強化資訊安全，當如此嚴重的個資外洩發生時，數位部怎麼站在一旁看熱鬧，好像不關自己的事一樣？更可笑的是，數位部當自己是路人也就罷了，還大力宣傳唐鳳如何用「快一點Line點餐客戶服務系統」，不必到巷口，也能吃到熱騰騰的麵線。莫怪乎網友群起大酸，笑稱數位發展部變成了數位外送部，因為這個功能根本和市面上的外送平台重複，毫無新創意。問題是這還不是數位部的創意，而是接收之前經濟部的台灣雲市集服務，數位部聲稱「自110年7月開站至111年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲」，這哪裡能算是數位部的業績，唐部長到底是在得意什麼？

民眾最關切的是個資頻頻外洩及詐騙猖獗的問題，不斷打來的各種詐騙電話，讓民眾看到陌生號碼來電都抱著諜對諜的心理恐懼。更可怕的詐騙是在網上徵才，結果被監禁毆打當豬仔虐殺。現在網路上充斥著各種謀財害命的陷阱，數位部下轄的資通安全署既然由網路專家組成，網路理應屬其巡守領地，為什麼對各種亂象視若無睹？

民進黨立委高嘉瑜曾讚許「數位部與APPLE建立聯繫管道，成功攔阻iMessage詐騙簡訊」，但沒多久她又收到民眾反應iMessage詐騙訊息死灰復燃，連她本人也再度收到，她詢問數位部，得到的回覆是「聯繫管道因外流而被APPLE單方切斷」，並坦承數位部已喪失防堵的管道，只能回歸刑事局165專線處理。高嘉瑜質詢數位部數位產業署署長聯繫管道外流的原因，署長卻一問三不知，甚至稱iMessage詐騙本來就是刑事局業務，實在令人傻眼至極。

成唐鳳個人秀場

打從一開始，數位部就爭議不斷，蔡政府砸下1年217億預算成立數位部，人員600多位，算下來平均1個人要花3千多萬元，簡直是匪夷所思。綜觀數位部的組織架構，不只空泛，有些還虛無飄渺到彷彿在雲端，例如「民主網絡司」及「多元宇宙科」，但實際上，民眾卻不知道它除了點麵線、公部門屏蔽抖音之外還做了什麼。在600多位人員編制中，居然有半數是約聘制，更是政府成立以來所罕見，難怪國民黨質疑為「藏網軍」，畢竟政府行事必須遵守人事法規，約聘人員的監督考核有不受控的風險。偏偏數位部的人員待遇還特別優渥，總預算中，數位部的人事費用是2億3000萬，新增169人，平均年薪是176萬，還能在租金1年7000萬、裝潢費用3000萬的豪華辦公室裡辦公。但警政署多達1.2萬名警察，預算卻僅有245億，平均月薪4.5萬至5.5萬元。相較之下，實在令全國警察心寒。

世界各國都積極發展數位經濟，我國的數位部卻只顧著禁抖音，不管個資外洩與詐騙，遑論產業發展，所作所為與民眾需求嚴重脫節，民眾還看不到217億做出了什麼成果，只看到數位部成了唐部長的個人秀場，在多元宇宙點再多熱騰騰的麵線，小老百姓在聽到電話鈴響時，一樣感覺冷颼颼。