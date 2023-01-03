跨年之交，總統蔡英文與護國神山台積電分別拋出一顆震撼彈與一顆彩蛋。前者暌違745天舉行記者會，一開口就宣布義務役役期將從四個月延長至一年，被圈入「愛國軍」的當事人與家屬有如被雷打到般錯愕。後者選在封關前一天，熱鬧慶祝南科Fab18廠3奈米量產，產官同台齊聲破除「去台化」傳言。

這一顆震撼彈與一顆彩蛋看似不相干，但其實均源於綠色執政「親美抗中」的戰略選擇。蔡總統在2023年元旦文告第二段明言：「去年8月，中國在台海周邊的大規模演習，世界矚目，而我們沉穩應對，讓世界看到台灣的堅韌與捍衛自由的決心。」她隻字未提的是，對岸大規模演習乃肇因於美國眾議院議長裴洛西訪台在先，且作為民國112年的開年談話，「中華民國」竟然付之闕如，不免令人質疑小英政權到底是為誰執政？

因為預設中共必然犯台，再加上唯美國是瞻，蔡政府決定自2024年元旦起將義務役役期延長為一年，並適用於2005年（民國94年）出生的役男，理由是「備戰才能避戰，能戰才能止戰」。為了營造全民共識，民進黨還刻意將只需立法院「查照」的此案改為「審查」，硬要各黨為綠色執政背書。

贊成延長兵役者以民意支持率高達7成，女總統做了男總統不敢做的決定，大肆鼓吹。反對者則疾呼「和談才能避戰，備戰不能止戰」，且7成民意多非當事人，「別人的小孩死不完」，以相對高薪（二兵薪資從6,510元跳漲至26,307元）利誘從軍，也勢必加重財政負擔。首當其衝的，莫過首屆適用的94年生，他們在疫情中戴口罩度過高中三年，未來還要率先戴鋼盔學近戰格鬥保台，莫怪該屆役男父母聞訊「94」崩潰！

上述正反論述勢均力敵，可謂夏蟲不可語冰，也反映出台灣社會對於以戰止戰與為誰而戰，並無全民共識。試問如果綠色執政選擇的是「親美友日和中」，輿論還會陷入戰與不戰的焦慮中嗎？

事實上，台灣兵役制度從李登輝總統任內開始就朝縮短方向推進，當年的時空背景是全球化大趨勢下，「反攻大陸」不再是終極目標，因此原本的兩年役期從2000年元旦起降為1年10個月；陳水扁上任後，逐年調整徵兵募兵比例，從6:4改為4:6，役期也從2004年起每年減少兩個月，直到2008年縮短為1年。

其後政黨輪替，馬英九上台後，兩岸交流日益密切，Chiwan（China+Taiwan）一度蔚為「合則兩利，天下無敵」的時代關鍵字，政府進一步推動全募兵制，自2013年12月起，在1994年後出生之役男僅需接受四個月軍事訓練役，也象徵台海終於迎來和平的契機。

兩岸互動在2015年11月7日「馬習會」達到最高峰，怎奈2016年因為政黨再度輪替而急轉直下。時至今日，中國大陸的領導人還是習近平，甫於2023新年賀詞柔性訴求：「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行，攜手並進，共創中華民族綿長福祉。」如果兩岸能繼續以和為貴，又何需大開延長兵役的倒車？偏偏自蔡英文上台以來，極盡所能「親美友日」，又無所不用其極地「仇中」，終陷台灣於烏克蘭化的險境。

台灣「親美友日」的極致，就是把護國神山往外送，在政治領導經濟下，台積電被迫不顧生產成本高漲，遠赴美國亞利桑那籌建5奈米+3奈米廠，政府美其名為分散地緣政治風險、提高在地供應效率、緩解台灣五缺危機，並藉由東進促成產業轉型升級，進而延伸台灣國力。在此同時，台積電與日商索尼合資的熊本廠也正積極建設中，未來更以12至16奈米為升級目標。然而台積「受命」在美日台火速架構起三國共榮生產體系的同時，卻也被斷了在全球最大市場（中國）推升製程的後路。

台積的三國演義，不存在「去台化」危機，卻暗藏「毀台化」風險，台積電創辦人張忠謀與董事長劉德音近期曾先後警告，一旦台灣發生戰事，所有一切都將毀滅。言下之意，引戰大不智，避戰才是民之所欲。因為大難來時，真正受苦受難的，是台灣島上的芸芸眾生。至於盟友所謂台灣有事就是美日有事的保證，很可能隨著時移勢易而180度翻轉。莫忘了，此刻綠營津津樂道的台日友好50周年的反面，正是台日斷交50周年。

孫子兵法有云：「無恃其不來，恃吾有以待之。」我們並不反對整軍經武以保衛國土，但反對引戰，塗炭生靈。更何況中國是敵是友，全在執政者的一念之間！但願蔡總統能起而行，落實其在元旦文告後段所稱：「戰爭從來不是解決問題的選項，只有對話、合作、共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福！」