日前民進黨籍立委王定宇透過臉書分享他與愛子的合照並表示：他有一名即將年滿14歲的兒子，是蔡英文總統宣布2024「兵力結構調整方案」的未來徵召對象。王定宇寫道：「你問我，忍心讓兒子上戰場嗎？我當然支持兒子服役，去學習如何保護至親和家園。」

設若王定宇的尊翁還在，則實在不知那位當年也才10多歲卻不幸迫於無情戰火，而不得不從海南島隻身來台，委身成為在灶間打雜的學徒：之後，再續以烹煮維生，拉拔包括王定宇在內的三名子女成人的王爺爺，究竟會如何看待王定宇「支持兒子服役」的豪氣干雲？

再者，自1月1日起，民法成年年齡已下修至18歲，亦即認定18歲的成年人，已具有完全行為能力，可獨立簽約房屋買賣、銀行開戶、申辦門號、結婚等各項行為。另依行政程序法第22條規定，18歲的成年人，亦具備行政程序上的完整行為能力。是以，已不再需要法定代理人或監護人的居間代言、置喙。換言之，四年後的王公子，是否樂於高唱「從軍去」，以保衛至親與家園，全然屬於王公子「自己的」認知。

更何況，依據《聯合國兒童權利公約》的規定：兒少是「權利的主體」，而不只是接受者，兒少有權「表達自己的想法」，而這些想法要「被傾聽、被認真對待」！而此，也就是聯合國兒童權利公約第12條：「兒童被傾聽及意見獲得考量的權利」特予強調的意涵。基此，即將年滿14歲的王公子，其對於兵役的「主觀想法」究竟為何？有無「被傾聽、被認真對待」的機會？這或該是王定宇首應予以思考及尊重的！

最後，極喜見王定宇係擇以《我國推動募兵制關鍵成功因素之探討》，為其博士學位論文的主題。惟至感可惜，當年的王博士竟會決定要遲至2024年6月14日，才同意上網公開其論文。為了鞏固國防，呼籲王定宇博士應即刻公開論文內容，以助蔡政府掌握募兵制之「關鍵成功因素」，速速挽救奄奄一息的台灣募兵制度！

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