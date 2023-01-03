依「強化全民國防兵力結構調整方案」，從2024年1月1日起，2005年1月1日以後出生的役男，義務役役期由4個月恢復為1年。這是兩岸中斷官方交流以來，政府所採行最積極備戰的動作，欲以延長徵兵役期快速擴充兵力，甚至不排除女性也須服義務兵役，來符合美國武裝台灣成為豪豬的期待。

積極增兵又大肆採購軍備，台灣正按照著美國壓制大陸發展的策略，亦步亦趨的往戰爭邊緣走去，如果領導人沒有想著如何避戰，反而厲兵秣馬整軍備戰，台海終將無法避免一戰，而徵兵延役就能阻止大陸收復台灣？如果不能，豈非把母親們含辛茹苦養大的孩子，白白送死？這對喪失孩子的母親們情何以堪又何其不忍，故所有孩子的母親們應挺身而出，對把我們推向戰爭的政客們，高喊「我們要和平不要戰爭。」

台灣位於亞洲第一島鏈前緣，是美軍防守中國解放軍最有效益的區域，不僅可以倚靠第一島鏈位置阻隔解放軍輕易進入西太平洋，也可以由第一島鏈各國的防守讓美軍可預測人民解放軍的兵力配置。所以關於台灣的重要性，美國不斷的誇大渲染，哈佛大學教授尼爾・弗格森（Niall Ferguson）曾提出警告，只要台灣遭到大陸併吞，這將不只是西太平洋一座島嶼的歸屬問題，更意味著美國失去整個印太區域的優勢地位。

美國為台灣撐腰的意圖就是這麼簡單明瞭，由於美國在全球戰略利益的需要，美國不願意看到在亞太地區出現一個日益強大的中國，美國會利用台灣來牽制中共的發展和強大。於是台灣海峽在軍事上的特殊價值，亦使台灣成為防堵大陸擴張的前沿防線。

所以美國不斷的要求台灣要擴張軍備，增加武裝兵力，甚至強橫的要求台灣貸款購買軍備，並派駐非軍事人員進入台灣的國防、資安、行政、立法機構，這是赤裸裸的干涉台灣內政，當台灣當成準殖民地。

台灣政府喊著愛台灣，卻讓美國對台灣予取予求，當冤大頭買不需要的波音客機、甚至軟硬兼施逼迫護國神山台積電到美國設廠，只因為蔡政府選擇了錯誤的兩岸政策，不能敦親睦鄰卻與鄰為敵，被美國看出民進黨政府的軟肋，蔡英文必須只能求助美國，只能對美國言聽計從甚至不惜喪權辱國。

台灣如果真的按照美國的策略來走，一定會成為第二個烏克蘭，寶島台灣必將成赤鍊火戰場。蔡英文說，「和平不會從天而降，備戰才能避戰，能戰才能止戰，越是做好準備，對岸冒進機率越小，和平靠國防，國防靠全民」。但是戰爭也不會從天而降，除非是台灣的逼戰、求戰，而且是在美國策動下進行的挑釁。

烏克蘭在俄烏戰爭前一直拒絕與俄羅斯的談判，開戰後雙方能談判的籌碼與機會更少了，台灣不營造與大陸和平對談的機會，卻總以美國為優先，讓美國成為台海衝突的指導者、製造者，即使徵兵再多、兵役再延多長，對台海開戰的勝敗結果都不會有所改變，一旦衝突開始，大陸一定會不計一切後果達成武力統一，台灣是生是死都由不得美國置喙，台灣人真的願意看到這樣的結果嗎？

（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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