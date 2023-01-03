蔡英文總統1日發表元旦談話表示，2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央可運用的是3800億的稅收，首先要用1000億來額外撥補勞保和健保基金的財務缺口，同時增加電價的補貼，再來要用1000億啟動第一波加強韌性經濟方案的七項措施，最後蔡英文表示，「剩下來的1800億，也許會有第二波和第三波的因應措施，我們還是要審時度勢以備時之需」。

也就是說眾所期盼的現金、消費券，通通都沒有，蔡英文似乎已經吃了秤鉈鐵了心，打算一毛不拔，想當然爾必定引來朝野一片撻伐，連同黨立委都率先發難，直言「失落多於體諒」，並喊話「請總統體恤基層民眾生活壓力」，但是蔡英文心裡有他自己的小算盤。

她已無連任壓力，不需要選舉買票，何況2024之後就不關他的事，重點是2023能平安下莊，預備點存糧，還有一整年時間可以斟酌花用，以免巧婦難為無米之炊。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃已經發出警告，俄烏戰爭、物價飆漲、利率升高，中國大陸解封致新冠肺炎疫情擴散，衝擊全球經濟，2023年全球1/3的經濟將陷入衰退。

還有一方面可能是自己在和民進黨內民意代表、從政同志嘔氣，當年你們都是靠我的817才上位，現在卻我把當戰犯，你們越叫我做，我就硬不做，你們視我為「跛腳總統」，我就讓你們知道誰才說了算。只是沒想到才過兩天，行政院長蘇貞昌卻說，可動用的1800億元中，部分須預留不時之需，剩餘則規畫用發現金的方式，全民共享。

因為民意真的扛不住，只好又來個髮夾彎，再度打臉蔡英文，現在蔡英文恐怕不只跛腳還臉腫。

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