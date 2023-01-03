難道蔡英文只會喊「抗中保台」？隨著執政任內公共政策不斷出包，民眾嚴重質疑蔡英文空心菜特性。當沒有「抗中」牌政治意識形態加持，就暴露全體上下都不會做事問題，只能說錯誤的政策比貪污更可怕，拿超收稅金來補洞錯誤政策更是愚蠢，是誰讓執政者能這樣傲慢？

如今能源政策的失當，全民開始檢討補貼五千億的政策合適性。民眾開始厭倦民進黨的無能， 讓經濟利得大量失陷在能源政策失當的泥沼之中。而且從整個結構來看，短期無望脫離，可看見是以百姓福祉作為犧牲代價，蔡政府豈能不自慚檢討自己的公共治理無能行徑？

元旦喊話難道政策失憶？當年一句「共體時艱」與「相忍為國」，讓年金改革大刀殘忍一刀落下，徹底毀掉人民對政府的誠信基石。這些超徵的錢本來就可以投入勞、健保、國保這年金大洞，讓整個年金制度完善更好，也能讓所有人安心老有所養 ，甚至可以投入長照政策等更多的社會重分配的政策利好。現在什麼政策利好都沒有，蔡英文不該還人民一句公道？

如今全都拿去補錯誤能源政策黑洞，不知何時才能解脫？如果沒有錯誤能源政策，不僅能每年少補貼5000億公共預算，甚至還能倒賺2、3000億，整個來看就是7、8000億的規模效益。面對這能源政策失敗，為何蔡英文沒有勇氣承認面對？更沒有擔當來為錯誤政策扛責？

巨大錯誤政策黑洞正席捲蔡政府而來，蔡英文即將要任滿下台，難道這爛攤子要留給下一任？這一切苦果是誰造成？難道最後又是全民一起為民進黨的錯誤來買單嗎？

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