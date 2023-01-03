元旦升旗典禮，蔡總統帶領官員唱國歌，她任期走向最後一年，開口唱著「三民主義，吾黨所宗，以建民國，以進大同…」內心必然難受。從她就任的第一天開始，就使盡手段甩掉中華民國的歷史傳承，貶低兩蔣的成就，說成是一片黑暗，不提孫中山，不談抗戰，不說誰領導金門炮戰。連「中華民國」一詞都大量用「這個國家」來替代。

蔡英文對待中華民國的歷史，表現冷酷無情，台灣嚴重撕裂、疏離和對立。年輕一代很多人成為美、日殖民主義卑下的崇拜者，軟弱無力。簡單說，蔡英文執政就是日本作家本田善彥所形容的「自我解體」。中共政府耗了半世紀辦不到的事，被蔡英文在兩任總統中實現了。

蔡英文不只中斷中華民國歷史，也中斷了台灣史。最荒謬的事，就是促轉會把所有過去配合解放軍渡台而被逮捕處決的中共地下黨人、中華人民共和國建國烈士全部撤銷判決，尊稱為台灣民主前輩。如此一來，當年槍斃他們的國防部反而變成罪人；同時，又肯定早年的反共政策，鼓吹「抗中保台」，一種厚顏無恥的機會主義，精神錯亂的狂想，寄望的就是所有民眾都是永遠被欺瞞的白痴。

的確，不少年輕人被唬弄成白痴，但畢竟不是所有的人。更重要的是，無論是用什麼手段，最終必須實現蔡英文所承諾的繁榮與和平。當生意難做，工作難找，永遠活在戰爭陰影的心情，蔡英文的強勢變成赤祼祼的壓迫，民眾會開始厭惡這種無止境的冷酷。這時，蔡英文和民進黨不論講什麼都讓人生厭。

蔡英文強硬的背後實際上是軟弱無比，讓台灣完全沒有自主性，徹底受美國的擺布，連美國總統家犬死了，蔡都要發悼文，貼心成這樣，成為世界級的笑話。此刻，蔡英文已經喪失對台灣的控制，更沒有能力處理兩岸的關係，但她的自負依然不變。

如果問，蔡英文的最後一年，國際和兩岸會有什麼不同？答案是，沒有任何不同。她對國際局勢沒有影響力，只是一切聽命於美國，兩岸政策也是配合華府。美國與中國大陸和解合作，她也擺出和平的姿態，但不管用。即使是對大陸口惠，也不帶絲毫同胞的情感，非但不打動人心，反而很假。她用延長兵役來兩手打牌，大陸政府也用戰機不斷逼近，同樣打兩手牌，如此彼此裝模作樣地再拖1年，拖到民進黨政府下台為止。

蔡英文的父親在兩位蔣總統執政期間，在中山北路炒賣房地產和土地發大財，讓她從小就過著富裕的生活，可說是國民黨執政下道地的受益者，但她卻假裝「台灣人的悲情」，這注定了她執政的8年，靠的就是霸道和謊言，台灣社會變得支離破碎，搖搖欲墜，中共越逼越近，一切跟她所承諾的剛好相反。不需要等到以後，她的歷史定位現在就可以蓋棺論定了。