雖然曾經一度要展現有別於那些非專業、不負責政客的風範，但總統蔡英文終究還是向民粹低頭，鬧了好一陣子的「還稅於民」議題，在面臨明年選舉的壓力下，「發現金」終究成為選項。

元旦時蔡英文講話，說「作為負責任的政府」，需優先協助高風險的國人與產業，因此政府未討論所謂的「普發現金」或消費券等；她還強調，「這個決定不容易，但為了國家，我們必須這樣做，也要請國人能夠理解，並且支持」。

只是從3日蔡總統臉書發文已說出，「政府將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。」加上行政院長蘇貞昌表示將規畫以發現金的方式全民共享，政策又轉彎了，不論以什麼方式、發多少錢，發現金已是板上釘釘。

這是民粹的勝利、專業的退縮，因為蔡政府官員不可能不知道，所謂的稅收超徵，只是與編列預算時的稅收預估比較，並不代表年度預算有剩餘，如果再加上特別預算，也還是赤字預算，更別提還有5兆7000多億元的債務未償餘額。面對稅收專業又保守的作法，當然是藉此減少借貸、還債，而不是自以為口袋滿滿，非把錢花掉不可。

再換個角度來看，如果稅收超徵而要「還稅於民」是必要且正當的，那麼前年同樣超徵超過4000多億元，為何就沒「還稅於民」？其實112年的總預算就是赤字預算，面對的經濟情勢又較去年更糟糕，政府此時該做的其實是「備糧過冬」，而不是如敗家子一樣，以為手上錢多，就拚命花掉。

政府施政必須有持續性的考量，而不是為了選票動輒一刀切，過了今天，不管明天。