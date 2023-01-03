台灣九合一選舉結果，幾家歡樂幾家愁，迎面而來的是今年總統大選年。雖說「所有政治都是地方的」，但取得中央執政權力，才能決定國家大政方針。因此，朝野政黨對2024這場影響台灣前途的重要選戰，都不敢掉以輕心。

「民以食為天」，民眾最關切的本是民生議題，但決定上次總統大選成敗的關鍵因素，竟然是一只「芒果乾」。中共領導人習近平2019年1月提出「兩制台灣方案」的說法，加上同年6月在香港爆發的「反送中運動」，讓民進黨「撿到槍」；國民黨則是措手不及，反應慢了半拍。結果如時任民進黨主席卓榮泰所說，民進黨的勝選，成了「歷史的宿命」。

蔡英文總統認為「備戰才能避戰」，決定從2024年起，將義務役期延長為1年。蔡總統此舉在台灣社會引發爭議，國家安全勢將成為朝野未來選戰時攻防的主軸，總統大選已上綱到一次人民對「戰爭與和平」的選擇。

根據過去台灣選舉的經驗，外部因素往往影響人民的選擇，成為打亂整個選戰節奏的「灰犀牛」。

中共新修黨章首次列入「堅決反對和遏制台獨」的表述，因此「法理台獨」成為引爆兩岸戰爭的主要因素。但這是「假議題」，不僅陳水扁前總統說「做不到，就是做不到」；連自命為「務實台獨工作者」的副總統賴清德，都聲稱要追隨蔡總統的路線。

中共20大後，把「反對外力干涉」視為對台政策的優先課題，因為這攸關中共在「百年變局」中的國家發展利益。中共過去歷次對外戰爭，包括韓戰、中印、中蘇和中越之戰，都和「安全和領土主權完整」有關。在去年印尼峇里島舉行的「拜習會」上，習近平警告「台獨」是中美關係「不可逾越的紅線」；拜登除表明「不支持台獨」外，也認為中共不會立即攻台。

美國不會為「台獨」而戰，但有可能為了遏制中共，把台灣推上火線。如果拜登今年簽署《台灣政策法》，讓台美具有「準同盟」關係，或是共和黨領袖麥卡錫當選眾院議長後訪台，這些事件都會迫使中共採取強烈的反制行動，讓台灣暴露在擦槍走火的風險當中。

台灣如因中美競爭而備戰，無異是「搬石頭砸自己的腳」。中美有管控分歧的對話管道，可以讓競爭不致升高為衝突；兩岸目前仍是已讀不回，一旦出現突發事件，必是一發不可收拾。

台灣實施民主政治，但政治人物常常為了勝選而無所不用其極，甚至付出國家安全的慘痛代價。新冠肺炎是一隻「黑天鵝」，疫情至今仍驅之不散，其對全球經濟造成的衝擊，台灣無法置身事外。

新春伊始，台灣即將進入選舉熱季，國人除了對抗「黑天鵝」，也需防範「灰犀牛」。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）