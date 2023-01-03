大陸軍機31日史無前例逼近台灣禁航區，無獨有偶，稍早一架大陸海軍殲-11戰鬥機，在南海迫近美軍一架RC-135偵察機，僅約3公尺距離。美國去年11月發佈的「中國軍力報告」強調，解放軍在台海與南海，對美國及其盟邦的危險軍事行為，大幅提高區域安全風險。美中在太平洋區域的競爭越來越趨激烈，各方能否有效管控風險，對區域安全影響甚鉅。

三個海洋戰爭 同時威脅

美中不斷在南海、台海與東海你來我往之外，近日解放軍艦隊遠海長訓，首次衝向第三島鏈。美軍雙航母雷根號、尼米茲號正在第二島鏈的日本橫須賀與關島附近海域活動，大陸海軍先後派遣北部戰區海軍遠海編隊3艘、1艘情報偵測船、東部戰區海軍1艘、北部戰區海軍遼寧號航母編隊6艘艦船，進入第一島鏈進行遠海訓練任務。

12月23日法國媒體揭露，法國海軍太平洋司令部「隼200海巡機」，在法國海外殖民地玻里尼西亞附近空域，發現一艘舷號175的大陸海軍052D型驅逐艦活動。12月27日外媒再度報導，大陸遠洋綜合補給艦「查干湖號」擔任海上補給任務。這個海域是美軍所認知的第三島鏈，解放軍艦艇在此出現，引發國際媒體高度的關注。

2007年8月美軍太平洋總部司令基廷訪問大陸，大陸軍官提議，希望兩國「劃洋而治」，分管東、西太平洋，但被基廷澆了一盆冷水。美國軍方不同意「劃洋而治」，卻在美國政界引起正反不同的爭辯。部分外交、情報官員贊同，國防官員卻痛批姑息將鑄成大錯，等於讓中共稱霸於西太平洋，不僅侵蝕美國在此一地區的聯盟基礎，更將威脅西太平洋地區重要航道的安全。

從2010年7月開始，美國與南韓軍隊在黃海舉行一連串的聯合軍演，8月份美國與越南軍隊也在南海舉行為期一週的聯合軍事演習，兩次的聯合軍演，加上一次發生在東海的「釣魚台事件」，以及後續美日也在釣魚台列嶼附近進行聯合軍演，顯然美國已經在黃海、東海和南海三個海域找到南韓、日本與越南做為代理人，讓他們分別在鄰接大陸的海域採取強力的戰略壓制行動，整個東亞的戰略情勢也將演化成黃海、東海與南海可能同時出現的「三個海洋戰爭」。

太平洋足夠大 美中共享

70年來美國固守第一島鏈，不讓解放軍突出島鏈，但隨著大陸軍事力量的迅猛發展，解放軍跨出第一島鏈已不成問題，反而是在去年8月解放軍對台圍島軍演之後，大陸戰機不斷的突破台海中線，在軍演時期大陸飛彈飛越台灣上空進入日本經濟海域，更讓日本深覺威脅就在眼前。去年12月日本政府通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，確認未來十年軍事政治路線。這3份文件包括，「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」以及「防衛力整備計畫」，其中最受注目的修改就是，讓日本將擁有反擊能力，換言之，必要時可以打擊源頭。

日本強化反擊能力，解放軍卻經由巴士海峽進出第一島鏈，不僅對台灣東部進行反包圍，對日本西南諸島也構成威脅。為此，美日聯合作戰方案已設定在日本西南的鹿兒島縣至沖繩縣的西南諸島建立臨時攻擊基地，以防衛解放軍的攻擊行動。

美日盡力對第一島鏈補破網之際，傳出大陸艦艇透過與南太島國友好關係，可以進出南太平洋的第三島鏈，如果解放軍的行動成為事實，那麼以關島為基地的美國軍力，將成為解放軍可以攻擊的範圍。美中的危機管控不能只是停留在兩國是否能夠「劃洋而治」的形而上論述，而應以習近平所稱，「太平洋有足夠空間容納中美兩個大國」的有容乃大心態，討論如何共享太平洋的軍事、政治、經濟安全。

唯有美中和平，全球才得以和平，但願在新的一年，美中兩國都有共享安全、和平的願景。