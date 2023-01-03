戰爭會嚴重影響經濟，因而戰前如何處理手中的資產，讓許多人傷透腦筋。資產概分現金、股票、房地產，本文建議如下：

一、現金：戰爭一旦爆發，人民為了避免財產損失，必然會搶購黃金、美金，或其他強勢貨幣。但由於供需差異太大，政府不是停止公開市場交易，就是限制每日交易量，此將導致公開市場有行無市，黑市價格狂飇直上。這時手中若持有大量台幣，有需要去搶購黃金、美金，或其他貨幣嗎？

對於傳統戰爭，如果戰敗，政府垮了，現金即使不變成廢紙，幣值也會重貶，如自由落體般向下。不過，請回頭仔細看前面這段文字，重點是：如果戰敗，政府垮了。兩岸戰爭，如果台北勝，台灣順利獨立，台幣理應不會垮。反之，如果北京勝，台灣被迫統一，基於《反分裂國家法》第九條：國家盡最大可能保護台灣平民生命財產安全和其他正當權益──請放心，台幣也不會垮。

不單不會垮，為了收攬人心，北京很可能力挺台幣，會以更高的匯率兌換人民幣。話雖如此，但戰時社會混亂，信用卡可能無法使用，民間也不接受1日3貶的台幣，因而對現金的處理，建議以人口數概算，戰前每人準備美金2千元、台幣2萬元。換言之，若為4口之家，準備美金8千元、台幣8萬元，理應可應付戰時所需。若實在不放心，可再準備一點黃金供應急之用。不過切記，錢財不要露白，以免引旁人覬覦之心。

二、股票：戰爭開打，政府會停止股市交易，屆時想買想賣都沒可能。所以對於股票的處理，只能考量在戰前，當兩岸局勢緊繃時的處置。

股市主要在反應「對未來市場的期待」。試想如果台北勝，台灣獨立，從此少了中國市場，台灣經濟的未來是好或壞？反之，如果北京勝，可以預見北京會收攬台灣的人心，採取惠台經濟政策，並鼓勵中資到台灣投資。以香港股市為例。根據2017年香港《文匯報》報導，香港回歸20年，股市大盤市值增長8倍，恆生指數漲了約1.83倍。然而同一時段，台北股市大盤僅漲了約1.4倍。

戰前應如何處理股票，首先要判斷哪一方會勝？如果認為台北勝，減低持股是理智的作法。如果認為北京勝，戰前股市因局勢動盪而大跌時，採取危機入市的加碼投資是正確之舉。

三、房地產：房地產的價格主要決定在供需，和股市「對未來市場的期待」並不相同。

假如台灣獨立，即使北京置之不理，從此台灣就能過安穩的日子嗎？再加上台灣的人口出生率全球倒數第一，近兩年死亡人口超過出生人口，且差距有持續擴大的趨勢。再依據內政部2022年10月公布的資料，截至9月底，人口數比去年同期減少23萬2815人。可以預見台灣獨立以後，空屋率會越來越高，房地產可有漲的道理？反之，統一以後兩岸人民有遷徒的自由，台北是華人眼中最和善、文明、適合人居的城市，台灣的房地產會漲或跌呢？

戰時處理房地產的作法和股市類似。首先要判斷哪一方會勝？如果台北勝，請出脫手中多餘的房地產；如果北京勝，房地產因兩岸局勢緊張而大跌時，即使不加碼投資，也不要低價拋售。（作者為海軍前艦長）