2022年的台海劍拔弩張，但兩岸領導人的新年賀詞罕見出現了緩和的訊號。大陸國家主席習近平以「兩岸一家親」、「相向而行」等軟性話語向台灣喊話，蔡總統則表達對大陸疫情的關懷，新上任的國台辦主任宋濤首次書面談話，促統堅定，但語氣平和。兩岸關係冰封6年多，何時才能熬到春暖花開的時刻？

修復疫後兩岸關係

其實在蔡政府上任後，總統每一年的元旦談話都讓人看到兩岸關係改善的空間，但每次都事與願違，甚至背道而馳。例如，蔡總統2017、2018兩次元旦談話接連重申兩岸「不會走回老路」，然而此後的事實證明，兩岸關係甚至比「老路」還要倒退，直逼戰爭邊緣。再如，蔡總統2021元旦談話有意修復疫後兩岸關係、期許民間交流恢復，但直到今天，也只有小三通有限復航的計畫。北京常質疑民進黨「說一套、做一套」，如果對照蔡總統歷年元旦的兩岸論述和此後的實際作為，似乎並沒說錯。

當然，兩岸關係新仇舊恨、錯綜複雜，更何況民進黨與北京之間本就毫無互信，再動聽的兩岸論述，沒有實際行動加以落實，都很難扭轉結構性的僵局。如果兩岸可以多做一些實質性的善意互動，遠比說幾句客套話、漂亮話要更有效。

蔡政府對春節前開放兩岸交流猶豫不決、謹小慎微，完全可以理解。畢竟大陸此次放鬆管控後疫情飆升，難以收集完整、真實的數據，全球政府和公衛專家也擔心新變種病毒的出現，台灣對開放兩岸交流有所遲疑在情理之中。

不過蔡政府如果真有心對大陸釋出善意，可以做好兩件事：第一，落實「人道關懷」與「提供必要協助」。2020年1月中旬，兩岸曾透過既有管道安排台灣醫療專家赴武漢考察，後來才有了蔡政府「超前部署」守住第一波疫情的成績。同理，蔡政府可循原有管道，再度向大陸提出派團考察，再從專業角度提出建議。陸委會、海基會還可以捐贈防疫物資，如果官方管道因政治因素無法溝通，仍可藉助疫情初期的武漢包機經驗，委託台商協會溝通、轉贈。

第二，提出疫後恢復兩岸民間交流路線圖。如果說大陸處於疫情封控下，恢復兩岸直接雙向交流還可以「明日復明日」混過去，但當1月8日大陸全面撤銷出入境旅行限制、恢復民眾國際旅遊後，蔡政府就不能再做鴕鳥了。對大陸疫情飆升感到擔憂可以理解，但不能成為再次拖延、阻撓兩岸交流的藉口。如果經過1至2個月的觀察評估，大陸疫情仍以Omicron為主、不影響台灣現有群體免疫防線，政府就應盡速推動兩岸航點、觀光、文教、商務活動回到疫情前的狀態。

熄滅兩岸戰爭引信

行勝於言，只要蔡政府從善如流，拿出行動協助大陸度過疫情難關，不僅有利於台灣做好兩岸交流的風險評估，在北京特別是新一屆對台班子看來，也必然是正面、善意的訊號。要民進黨政府承認九二共識，實在不必期待。不過，回顧陳水扁、蔡英文前後執政長達15年的時間裡，兩岸仍有擱置分歧、有限溝通的成功經驗。如果蔡總統能夠在任內最後一年，做出更多有利於改善兩岸關係的實事，既可以引導民進黨兩岸路線與賴清德「和平保台」接軌，也有望熄滅兩岸走向戰爭的引信，或許這才是蔡總統的歷史定位所在。

新年有新氣象，新人也會有新氣象。大陸仍未改變和平統一的對台路線，或許意味著剛剛掌管對台事務的王滬寧、宋濤，短期內仍期望兩岸關係在「和合」2字上作文章。事實上，大陸新任外交部長秦剛日前也與美國國務卿布林肯在首次通電話中勁吹「和風」，象徵著新一年中美關係走向緩和的可能性。兩岸如能利用疫後恢復交流的契機，善意互動、累積互信，最終實現善意溝通，既與美中緩和大方向一致，亦對兩岸民眾福祉有利。「時不再來，機不可失」，蔡總統要把握時機。