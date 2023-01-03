新北市長侯友宜元旦罕見提到地緣政治與國際情勢，且稱要對內團結、凝聚力量，「我們絕對不是強國的棋子」;無獨有偶，台中市長盧秀燕針對外界「侯盧配」的聲音也大方回應，只要對台灣好、對人民好，「任何組合都可考慮」。從侯友宜開始對國際外交議題發聲，盧秀燕針對「侯盧配」大方回應，兩人分進合擊的表態，給予外界2024總統大選滿滿的想像空間。

畢竟在九合一選舉高票連任的侯、盧，行情水漲船高，且國民黨若再輸2024大選勢將灰飛煙滅，特別是民進黨在敗選後仍兵荒馬亂之際，侯、盧願擔大任當然是藍軍反攻的利基。

先看侯友宜，在新北市長連任獲得115萬餘票，大勝對手近46萬票，不僅凸顯政績獲認同，也具備競選總統的能量，這票數也能代表選民對他有更深的期許。此外，其得票數也足以牽制黨中央的朱立倫，讓初選機制不至於產生為朱量身訂做或有「百日卡侯」的可能。

最關鍵的是，就算侯友宜真的在第二任期中競選總統，綠軍要貼他「落跑市長」的標籤也愈形困難，畢竟侯已擔任8年新北市副市長，加上第1任期，足足為新北服務了12年，和之前韓國瑜高雄市長1年都沒做完就去選總統的情況天差地遠。

然而侯友宜較弱的部分便是兩岸與國際事務的歷練，畢竟在民進黨執政兩岸關係互動不利的氛圍下，國民黨已被制約，兩岸議題大多噤聲，讓民進黨「抗中保台」喊得震天價響；但民進黨九合一敗陣，「抗中保台」牌踢到鐵板，迫使想選主席與總統的賴清德也順勢將論述改為「和平保台」，等於追隨國民黨路線，侯要切入兩岸議題或也能倒吃甘蔗。

更值得關注的是，侯友宜以「台灣不是強國的棋子」展開競選總統的起手式，論述明顯具有戰略觀，其一，明顯區隔了民進黨無條件的「親美」路線，畢竟民進黨一味親美，甚至將自己棋子化且被推到西方國家「抗中」的風口浪尖。第二，他藉此話也能爭取台灣日後與美國博弈的籌碼，畢竟這話出自藍營可能的總統候選人，美方勢必關注，而侯又與美方以往交手過的台灣政治人物性格全然不同，足以讓美方傷腦筋。第三，侯搶先賴清德一步建構了自己的國際外交論述，特別是賴現今仍不敢忤逆蔡英文的親美路線時，侯的論述不僅取得先機，也滿足了輿論的期待。

至於盧秀燕，她不僅打破了台中市長無法連任的魔咒，更串聯黨內女力、建構了藍軍一姊的架勢，這次針對「侯盧配」大方做回應，雖未必是參選的起手式，但確實是政治能量持續拉高與格局建構的具體展現。侯、盧之間想必也會有一定的默契，雖未必真會正副搭配，而給民進黨「落跑雙人組」的攻堅口實，但藉由彼此間不同的優勢與政治性格，除了能在票源開拓上分進合擊外，也能為國民黨複雜難解的2024大選梳理出較清晰的理路。

政治永遠是講實力的，而侯、盧用實力建構問鼎2024的能量，相信承諾「會推最強人選」的黨主席朱立倫也心知肚明，未必一定得向外去找「最強人選」，只要黨內有公平的初選機制，要求團結未必不可得，畢竟「退此一步，即無死所」的國民黨，哪還有本錢去玩「黨內互卡」的遊戲啊！

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）