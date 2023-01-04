站在2023年的開端，戰爭和疫情仍未遠離，世界依然面臨動盪與不安。然而，挑戰總是與希望並存。在史書中注定留下濃墨重彩一筆的2022年，該如何評價？2023年，我們值得懷有哪些期待，理應對哪些「黑天鵝」事件做好心理準備？本篇延續觀察者網「回顧2022、展望2023」專家訪談系列，就相關問題採訪了上海外國語大學特聘教授黃靖。

觀察者網：2022年，給您留下印象最深的國際事件是什麼？您怎麼評價這一事件對國際局勢的影響？

黃靖：首先自然是俄烏衝突，它對整個世界格局都帶來巨大衝擊，分三個方面。

第一，這場戰爭衝擊了美國主導的西方國際秩序。其影響和結果還有待觀察，但毫無疑問是構成衝擊。

第二，戰爭很大程度上重新界定了大國間關係，不管是中美、中歐還是美歐之間，當然也包括俄羅斯與他國之間的關係，不確定性增加。

第三，俄烏衝突看似強化了美歐聯盟，使他們同仇敵愾地反對俄羅斯。但隨著戰爭拖延，美歐之間的矛盾與不和也越來越突出，我稱之為「烏克蘭陷阱」，其作用和效果越來越明顯。

從中國的角度來看，俄烏衝突帶來的變化並非是壞事，給中國帶來的戰略機遇，某種意義上要大過挑戰。

觀察者網：俄烏衝突引發了能源危機、糧食危機及地緣政治危機等一系列連鎖反應。您覺得這場衝突帶給西方國家集團最大的衝擊是什麼？

黃靖：首先是對美國霸權的巨大衝擊。這次俄烏衝突，除了直接參戰，美西方國家幾乎所有能用的辦法都用上了，包括經濟上全面制裁俄羅斯。但結果顯然是失敗的。

更重要的是，美西方的這次制裁是失道寡助。在聯合國大會上，有141個國家參與譴責俄羅斯的特別軍事行動，但大概只有40個國家真正追隨美國實施制裁，甚至連美國的盟友以色列都選擇旁觀。全世界少數國家發起了對俄羅斯這個能源、資源大國的制裁，而剛才說的一系列問題，實際上是由這輪制裁造成的。

其影響有三，第一是暴露西方的經濟，尤其是在全球化時代，並不那麼堅挺，反而非常脆弱，制裁給西方主要國家帶來的危害遠大於收益。

第二點，至少在全球經濟領域，美西方國家的壟斷地位已不復存在。比如一直跟美國關係良好的沙特等盟國，都開始跟美國唱反調。

第三點，全球南方國家的力量逐步壯大，在世界局勢中起到的作用越來越大。這次在巴厘島的G20峰會能夠發現，美國所謂的霸權領導能力已經不復存在。

以前都說發展中國家依賴發達國家，現在發現，發達國家對發展中國家的依賴性也比較大。不僅僅是市場，也包括能源、產業鏈、供應鏈等方面。這當然是經濟全球化的結果。經濟全球化本質上是市場經濟推動的結果。市場經濟尋求資源的最佳配置，追求效率和利潤最大化，它必然推動以產業鏈、供應鏈、價值鏈為主導的經濟全球化。這不是某一個國家的政策和戰略所能造就和左右的。

西方所謂的經濟制裁，實際上是試圖通過政治力量重塑全球經濟結構，看來是失敗的。他們本以為對俄羅斯是勝券在握，如今自己非常尷尬。從這個意義上說，所謂脫鉤也好，逆全球化也罷，都是政治上炒作的議題，從市場經濟角度看，都是假議題。

由於俄烏衝突、新冠疫情，加上西方政府採取了全面的對俄經濟制裁，反而充分暴露發達國家經濟的弱點，整個世界經濟都受到拖累。這很有可能造成2023年全球經濟形勢的進一步惡化。其中最需要注意的，是警惕再次出現2008年金融危機之類的情況。

觀察者網：2022年的中東地區也不平靜。今年以來，中東國家對自主與平衡外交策略的追求，越來越明顯。不久前更是召開了中阿峰會等一系列高層交流。對於中東國家而言，面對向東和向西的選擇，該何去何從？在中東國家眼中，中國和美國對該地區的關注有哪些不同？

黃靖：蘇聯垮台後，美蘇冷戰時期在中東地區保持的戰略平衡被打破，美國-以色列聯盟形成壓倒性優勢。中東的戰略平衡長期得不到恢復，這是該地區自1991年以來動亂不止的根本原因。

今年，中東地區局勢也面臨巨大不確定性。第一，自美國從阿富汗撤軍，又進一步陷入到「烏克蘭陷阱」後，美國在中東地區的影響力急劇下跌。

其次，俄烏衝突爆發後，美國明顯想把其霸權擴展到國際能源市場。北溪一號、北溪二號遭破壞，目的就是要使現在歐洲的能源供應高度依賴美國、英國和挪威。美國企圖用政治方式和政治力量壟斷國際能源市場，這是海灣國家所不能容忍的。

過去海灣國家同美國有一個交易，他們接受美元作為石油定價。但是石油賣給哪些客戶，成交的價格、規模與時間，是由沙特等中東產油國自己商量決定的，以達到一個平衡。能源市場的供需，沒有美國霸權介入。現在沙特等國，之所以敢在石油減產問題上頂撞美國，就是因為美國企圖以政治手段謀求在能源市場的霸權，這涉及到他們的經濟命脈，為了維護整個全球能源市場的基礎不被美國掌控。

考慮到以色列是袖珍強國，再加上阿拉伯國家與伊朗的緊張關係，結合美國的地區影響力下降，現在阿拉伯國家敏銳地認識到，需要引入新的力量，來維護中東地區的穩定與平衡。而中國是最好的、也是唯一的選擇。

中國提出的「一帶一路」倡議，不干涉他國內政、建立「人類命運共同體」等主張，都跟中東國家的發展相契合。與中國合作，沙特既可以實現經濟結構多樣化，又能在政治上擴大影響，同時還加深了與中國這樣的大國的關係。

海灣國家越來越認識到，中國的影響力在上升，而且過程是不可逆的。他們也越發認識到，中國一定會加大對中東的關注與投入，確保能源供應的安全和穩定，雙方是一拍即合。現在的中東國家，與其說表現出追求「獨立性」，不如說是越來越期望促成新的戰略平衡：第一要克服美國的霸權，第二也要克服美國的相對衰落。在這個節骨眼上，中國的介入確實是一個雙贏局面。

中東地區歷史遺留問題錯綜複雜，但中國是唯一一個能跟所有地區國家都保持友好關係的國家。中國的原則能站住腳，就是三句話，第一，不干涉內政；第二，勸和不勸打；第三，中國從道義制高點出發，呼籲一律以理性的、獨立的方式解決爭端，不要引狼入室，將自己變成大國競爭的工具和棋子。這是中國主張「結伴不結盟」政策的成就。一直如此，大家也心知肚明。

中國與他國合作的基礎是共同利益，不是基於價值觀或政治體制。上合組織是典型的例子，只要彼此之間有共同利益，就可以結伴。正因為如此，中國主張的結伴關係是包容而非排他的；而且各國不論大小一律平等。比如我國領導人出訪沙特，兩國之間關係是平等的，利益是共同的。中國並不反對沙特跟其他國家結盟，不像美國。

最後，中國結伴的目的是為推動合作與發展，不是為了打仗。美國是勸打不勸和，通過「勸打」來突出它的掌控力。相比之下，中國在中東地區是非常有分寸的。

觀察者網：2022年11月，中美兩國領導人在G20峰會實現了首次線下面對面會晤。但拜登政府並沒有放鬆對中國的制裁與關稅，儘管大家都同意，脫鉤對中美兩國沒有好處。從您的分析來看，2023年中美兩國要想取得進一步合作，還有哪些空間？

黃靖：首先，我對2023年中美關係變好不抱期待，可能不變得更糟就不錯了。有幾個原因，第一，美國把中國視作前所未有的最嚴峻挑戰，這是國會兩黨的戰略共識。

其次，中美關係大的戰略格局沒有改變。中國還在不斷地發展上升，美國出現了一些問題。

第三，拜登政府繼承前任的政策，更變本加厲地推出所謂「競贏」中國（outcompete China）的政策，這也沒有發生根本改變。最後，美國國內的政治生態沒有改變，依然是社會高度分裂、政治和政策制定極化的情況。

現在，中美之間最大的共同利益就是維護全球金融穩定，避免再爆發全球金融危機。這是基於中國作為世界第一貿易大國的地位，加上我們人民幣國際化的步伐還遠未完成。這次G20峰會上的中美峰會，美國財長耶倫也參加美方代表團，且座次僅次於拜登，比布林肯還靠前，就是體現美方希望在該問題上與中國合作。

明年美國面臨的最大問題在於，可能重演2014年到2016年的債務危機。中期選舉後，共和黨贏下眾議院多數。如果他們拒絕提高聯邦政府債務上限，而民主黨為了不得罪選民，拒絕削減福利，雙方互不妥協，則聯邦政府將面臨再度關門。但不同的是，當年美國的債務規模尚可以維持。今天美國國債已突破31萬億美元，如信用卡、房貸、車貸和大學生貸款等民間債務，也達到20萬億美元，加起來是52萬億美元左右。這個債務規模是完全無法維持的。

一旦拜登政府不能和共和黨達成提高「債務上限」協議，非但聯邦政府要關門，關鍵是美國財務部將用盡舉債空間，一旦美國國債——世界債務市場上的「本源性抵押品」——出現違約風險，這將給世界金融市場帶來災難性衝擊。現在日本、德國、印度等都在悄悄拋售美國國債，防患於未然。

儘管從戰略上來說，明年中美的緊張關係很難回暖，但基於輕重緩急，可以從四個方面探索展開合作的空間。

第一是維護全球金融市場穩定。

第二是推動在氣候變化問題上合作，除了滿足我們自身的戰略利益以外，這個議題也是反擊美歐的一個道德制高點。在承諾減排的問題上，中國走在最前面，反倒是歐洲現在開始燒煤。

第三個合作領域是核不擴散問題。習主席在跟德國總理朔爾茨的交流中也提到，我們堅決反對使用核武器，這符合中國的長遠利益。因為中國的常規軍事力量突飛猛進，至少在家門口，我們誰也不怕。所以要堅決反對使用核武器，對此我們跟美國也有共同利益。

最後一點，是推動基於多邊機制的全球治理。美國要搞單邊主義，我們就呼籲搞多邊主義，實際上就是反霸權。這一點可以拉著美國國內的一些自由派一起做。

觀察者網：2023年，您預測最大的黑天鵝事件可能是什麼？

黃靖：從戰略上講，我認為2023年最大的黑天鵝事件，是俄烏衝突是否會以不利於中國的形式結束。對中國來說，最重要的不是戰爭何時結束，而是以怎樣的方式結束。其實任何一方大獲全勝，都不符合中國利益。而最不利的結局，恐怕是俄羅斯與西方全面妥協，不管這個妥協使美國還是俄羅斯發起的。

其實，目前美國共和黨和民主黨的戰略精英中，已經出現一個越來越強烈的聲音，就是美國作為一個已經過了「頂峰」期的全球霸主，不應該同時與第二和第三強國為敵。基辛格早就提醒，這是愚蠢的做法。如果美國醒悟，將有可能出現所謂的「尼克松現象」。當初尼克松是美國最反共反華的政客，比今天的蓬佩奧惡劣多了，但是他卻在1972年來到北京，迅速扭轉冷戰時期的全球格局。一旦出現美國與俄羅斯妥協的跡象（如果2024年總統大選白宮易主，這種可能性將大增），則中國的安全環境會快速惡化。

首先，印度的顧慮沒有了，它可以更加自由地去「平衡」中國。俄烏衝突暴露了印度最大的軟肋，結合前面提到的中東地區戰略失衡，現在印度最主要的國家安全威脅，是一條從土耳其到沙特、橫跨歐亞大陸的「伊斯蘭國家帶」。巴基斯坦與沙特的關係也很近。所以我們看到，印度頂住西方壓力，不參與制裁俄羅斯，不是為了進口石油或武器，這些都是表象。關鍵是，只有跟俄羅斯合作，印度才能管控其面臨的西北方向「伊斯蘭帶」的安全威脅。

日本的情況也類似。一旦俄羅斯與西方妥協，日本馬上就會跟俄羅斯靠近。畢竟同時與中俄為敵是日本最大的戰略噩夢。

第二個黑天鵝，是我最擔心出現類似2008年的全球大型金融危機。現在中國經濟正在努力走向全面復甦的關口，如果明年爆發大規模金融危機，無疑是非常糟糕的消息。可以回憶一下，2008年金融危機對當時的中國衝擊有多大。現在中國已經是全球第一貿易大國，且深度融入全球經濟。而整個經濟最核心的部分就是金融。如果金融不穩定、出問題，實現全面經濟復甦的戰略部署就會受到重大打擊。這一點我們一定要重視。

第三個黑天鵝，即疫情可能復燃，出現新的變種，再導致全球疫情延燒。我現在在哥本哈根，歐洲的情況並沒有大家想的那麼好。我們去這邊的博物館參觀，整個館裡只有兩名職員上班，其他人都在家養病。除了奧密克戎，最近德國也出現新的流感變種，小孩特別容易中招，家長們都很擔心。所以對疫情絕不能掉以輕心。

第四個黑天鵝，就是俄烏衝突出現新的升級，比如俄羅斯使用戰術核武器，或者與北約及美國直接衝突。波蘭現在也蠢蠢欲動，調集了30萬軍隊到波烏邊境，一直想恢復1939年的邊界線。又或者，在其它地區可能爆發局部衝突，比如以色列跟伊朗，朝鮮半島等等。

總體而言，由於四個原因，導致2023年的世界格局面臨非常大的不確定性。

第一，俄烏衝突前途未卜，無法預測以什麼形式和結果收場。第二，全球各經濟體普遍處於下滑和疲軟狀態，全球經濟出問題了。第三，疫情實際上還未得到完全控制，世界衛生組織遲遲不宣佈疫情結束，存在各種反覆的可能。

第四個原因是美國內政。美國作為全球第一大國，國內政局高度不穩定、不確定，馬上又將進入大選季，許多外交政策都會出現「選舉考量」。其目的不是為了維護世界穩定，而是為了給政客掙更多選票。

綜上所述，我認為2023年是比較有巨大不確定性的一年。當然，中國依然會是一個積極的力量。

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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