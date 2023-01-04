想想看，現在「美國託管」，海灘布雷，巷戰彈飛，護國神山轉移到美機電，那國之重寶故宮，如何轉移？第三次。

去飛機場，有台獨救命卡，但如何通過雷區？

台獨官員，會像當年抗戰時一樣，讓這批「中國」國寶先上飛機？

毛公鼎碾戰防雷，阿富汗巴米揚大佛，塔綠班會怎麼做？

這些，回想到78年前。

就如林茂生，在台灣省光復時那首〈八月十五日以後〉詩的頭句：「 一聲和議黯雲收。」黯雲何指？不用說，但後來證明，這黯雲其實是美國，就是「台灣未定」、「美國託管」論。

林茂生這詩是在《前鋒》雜誌發表的〈祝詞〉，結果他在228後，在美國副領事葛超智的指示下，做了「美國託管」的前鋒。這是叛國，違反了蔣介石的忍讓紅線，即政治改革可以討論，主權、軍隊不容碰觸，因此林被處決。

當時葛超智說的美國會來沒有出現，「出賣了台灣」。

葛超智早在1942年太平洋戰爭時，就提交了一份備忘錄，認為台灣對美國有重要戰略意義，將來戰勝後，「不能輕易將台灣交給中國人控制」。

1947年228時他就與林茂生、廖文毅，謀劃推翻中國政府，說美方會供給武器，由馬尼拉用快艇運來，只要6個小時就可抵達淡水。美國駐台北總領事館則向華盛頓建議，應以和約尚未簽訂，台灣在法律上還是日本的一部分為由，「立即以美國自身的名義或以聯合國的名義」干預台灣局勢。

有說是美國的介入，導致蔣決定派兵赴台，其實派兵主要是台灣暴亂已不可收拾，必須派兵，宣示主權只是附帶的。如果當時不是台省已淪陷，蔣或會緩兵，但不是「之計」。

這也像1984談香港回歸，國防部長耿飆說，「中央不一定會在香港駐軍。」鄧小平罵他「胡鬧！」並發表談話：「耿飆完全是胡說八道。中央一定會在香港駐軍，這是國家對香港擁有主權的象徵，中央政府對香港的回歸已經下定了決心。」

後來發展，可見即便是駐軍，還是沒有嚴治，過分寬釋「一國兩制」，結果25年後還是發生反中暴亂。這與陳儀在台的失敗相似，就是葉明勳說他的，「在政治上放得太寬，經濟上縮得太緊。」

而香港更是個教訓，就是政治、經濟都放鬆，香港人生活比回歸前更好，結果還是如行政院長翁文灝說陳儀一樣：「海陸東南治績豐，驚心旦夕棄前功。」

而後來228平定，甚至國府內戰失敗，帶著黃金、故宮、難民，退居台灣省，把這裡做復興基地，枕戈待旦反攻大陸，甚至美國以斷軍援，畫中線來阻止都改不了蔣的意志，還加上大量的經濟財力去養軍備戰，政治上管得極緊，鎮反戒嚴，現在被說是白色恐怖，但在這中國統一的目標下，還是如陳儀當年一樣的「海陸東南治績豐」，中華民國台灣省成為富裕康樂的亞洲四小龍，為人欽羨，所謂台灣經驗、奇蹟。那這是怎麼做到的？

228所謂的「狗去豬來」，那些「中國豬」到哪去了？惹起事變，官逼民反的貪官汙吏到哪去了？怎麼在90年代前經濟起飛，台灣錢淹腳目的年代，中國官員又以清廉聞呢？

正如翁文灝懷陳儀詩：「試看執楫理財士，盡出生前識拔中。」那些被說是欺壓台灣人的中國官員，嚴家淦、謝東閔、任顯群、孫運璿、連震東……許多許多，怎麼後來都是好官能吏呢？還建了護國神山，中國的。

又，怎麼是民主解嚴，政黨輪替，台灣人當家作主，實現了普世價值，中華民國台灣……後，台灣反驚心旦夕棄前功，一切就壞下去了？

「美國託管」，台獨教父葛超智的理想已現，怎麼蔡英文還說：「台灣不夠強，就會變戰場，青年就要被用上戰場呢」？

中國湖南人唐湘龍說：「自從台灣有了民進黨，就沒有一件好事情。」那怎麼沒有像228時的官逼民反呢？

還是，就是當時沒有「官逼」，陳儀太愛護台灣人（葉明勳、毛森語），反壞了事？

黯雲未收，陰雨綿綿，現已是傾盆而下，就如台灣這兩個月一樣。

現在「美國管收」台灣已撥雲見日，軍隊官員駐進，武器大量入島，貨到延後付款，兵役延長一年，女性應召，全民皆兵，刺刀巷戰，灘頭布雷，如丘吉爾的「We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds。」70%島民都願為保衛台獨而戰，只要美國不會食言。

大家都相信美國不會出賣台灣，這次。葛超智的保證終會實現。

還有，你相信也好，不信也好；接受也好，反抗也罷，都不能改變這「歸管」的現實。所以蔡英文講：「這是無比困難的決定！」就是你中國人要改變，難。

好了，談回當初被劫來寶島保護的故宮。覆巢之下無完卵，上次無塵防震都會打破瓷器，但現在滿布地雷，美國託管，要怎麼辦？

在中國朝代的嬗遞當中，文物通常被視作「天命」、「正統」和傳承的符號，清朝的皇室收藏就是於1925年轉化成為全體中國人的共同文化資產。1930年代的蔣介石在日本侵略態勢明朗之後，不惜代價將故宮文物搬遷到南方。1948年，國府內戰敗局已定，蔣介石又有意利用文物的傳統價值，為他的偏安政權塗上「正統」的色彩。

但這兩次文物遷移，蔣和故宮的文物工作者，對中國文化、文物都還是有感情的，這是保護「家珍」，所以，即使是使用棉花鋪墊纏裹這樣的原始手段，文物的安全、完好還是有基本的保障。

相較之下，遭受半個世紀日本殖民統治的一些「皇民」台灣「菁英」，卻對這些中國文物時，缺乏情感認同，他們對日本的情感反要深得多。現在被戰勝國「美國託管」，那就聽美國的。美國對這批「中國文物」，就像二戰當年轟炸日本台灣州，對其神社一樣，如果有人形熱點，那就斷然按點擊滅。

毛公鼎是銅的，逃得過戰防雷的磁吸？

林茂生詩如下：「一聲和議黯雲收，萬里河山返帝州，也識天驕誇善戰，那知麟鳳有良籌。

痛心漢土三千日，孤憤楚囚五十秋，從此南冠欣脫卻，殘年盡可付閒鷗。」

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】